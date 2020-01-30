Происшествия

Европейско-Азиатские новостиЕвропейско-Азиатские новостиЗадержана пассажирка, угрожавшая взорвать самолет в Домодедово

Полиция задержала женщину, которая угрожала взорвать самолет S7 в аэропорту Домодедово.
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У буйной пассажирки рейса S7 не оказалось бомбы

Интерфакс08:20

В Москве экстренно сел самолет из-за угрожавшей взрывом пассажирки

РИА Новости07:56

В S7 рассказали о пассажирке, заявившей о бомбе на борту

РЕН ТВ07:34

Информация о наличии взрывного устройства у пассажирки в Домодедово не подтвердилась

ТАСС08:28

Реальный срок за пустые угрозы. Что ждет «взрывную» дебоширку из самолета S7

Телеканал 360°15:45

Спецслужбы работают с угрожавшей взорвать самолет S7 Симферополь - Москва пассажиркой

Агентство Москва08:28

Спецслужбы не нашли бомбу у пассажирки самолета S7

РБК08:28
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Собчак объяснила просьбу сойти с самолета во Внуково

РБК 12:47
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Глава Керчи подала заявление об отставке из-за ситуации с блокадниками

RT на русском 15:04
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Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
REGNUM 09:50
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Пелагея впервые высказалась о разделе имущества с Иваном Телегиным

На фоне расставания Пелагеи с Телегиным появилось немало информации о разделе имущества.
ГлобалМСК.ру 06:56
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Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах

Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Lenta.ru 06:34
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Роспотребнадзор опроверг данные о заражении коронавирусом в Москве

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергает информацию телеграмм-канала Mash и других СМИ о якобы первом случае обнаружения коронавируса в Москве",- говорится в сообщении.
РИА Новости 16:23
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Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч

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Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
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67 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

Газета.Ru 14:42
Энергетика

Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
РИА Новости 08:25
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Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе

Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.
Pravda.Ru вчера в 09:26
Общество

Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.
Газета.Ru 01:11
Происшествия

Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»

16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Российская газета 10:15
Игры

PS Plus в феврале предложит игрокам трилогию BioShock

Компания Sony объявила линейку игр для PS Plus в феврале. Подписчики сервиса смогут пополнить коллекцию сборником BioShock: The Collection.
News.ru 02:06
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Бал» поступил на вооружение Каспийской флотилии

В Дагестане была проведена торжественная церемония передачи Каспийской флотилии первого берегового ракетного комплекса «Бал».
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Живая Кубань 06:51
Здоровье

В США коронавирус впервые передался от человека к человеку

В США зарегистрирован первый случай передачи коронавируса от человека к человеку, передает ТАСС.
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Происшествия

Оказавшихся на оторванной льдине рыбаков эвакуировали на Сахалине

Спасатели в ночь на среду, 29 января, завершили эвакуацию всех рыбаков, которые ранее оказались на оторванной льдине в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина.
Известия 28 января в 19:00
Политика

Помпео прибыл с официальным визитом на Украину

ТАСС 15:51
Футбол

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в испанскую «Сельту» на правах аренды.
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Происшествия

Лайнер Utair совершил экстренную посадку во Внуково

В московском аэропорту Внуково благополучно приземлился самолет перевозчика Utair, который следовал из Москвы в Ростов.
РЕН ТВ 12:59
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы к 75-летию Ялтинской конференции

RT на русском 16:08
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 06:36
Общество

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 15:08
Авто

В 2019 году Volkswagen выпустил больше сосисок, чем автомобилей

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Медики удалили 30-летней пациентке кисту размером с кокос

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Средняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума

«Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в последний месяц 2019 года достигла минимального за всю историю наблюдения значения – 9%», — говорится в материалах.
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Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова

РИА Новости 12:51
Политика

МИД ответил на слова Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия в настоящий момент не выполняет свои обязательства по соглашениям об урегулировании в сирийском Идлибе, достигнутым в Астане и Сочи.
РИА Новости 10:05
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