Происшествия
Европейско-Азиатские новостиЗадержана пассажирка, угрожавшая взорвать самолет в Домодедово
Полиция задержала женщину, которая угрожала взорвать самолет S7 в аэропорту Домодедово.
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Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Пелагея впервые высказалась о разделе имущества с Иваном Телегиным
На фоне расставания Пелагеи с Телегиным появилось немало информации о разделе имущества.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах
Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Политика
Мишустин раскритиковал работу правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Общество
Роспотребнадзор опроверг данные о заражении коронавирусом в Москве
"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергает информацию телеграмм-канала Mash и других СМИ о якобы первом случае обнаружения коронавируса в Москве",- говорится в сообщении.
Теннис
Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Энергетика
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.
Общество
Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют
По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Игры
PS Plus в феврале предложит игрокам трилогию BioShock
Компания Sony объявила линейку игр для PS Plus в феврале. Подписчики сервиса смогут пополнить коллекцию сборником BioShock: The Collection.
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Бал» поступил на вооружение Каспийской флотилии
В Дагестане была проведена торжественная церемония передачи Каспийской флотилии первого берегового ракетного комплекса «Бал».
Происшествия
Жительница Туапсе пропала после поездки на BlaBlaCar
Здоровье
В США коронавирус впервые передался от человека к человеку
В США зарегистрирован первый случай передачи коронавируса от человека к человеку, передает ТАСС.
Происшествия
Оказавшихся на оторванной льдине рыбаков эвакуировали на Сахалине
Спасатели в ночь на среду, 29 января, завершили эвакуацию всех рыбаков, которые ранее оказались на оторванной льдине в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина.
Футбол
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в испанскую «Сельту» на правах аренды.
Происшествия
Лайнер Utair совершил экстренную посадку во Внуково
В московском аэропорту Внуково благополучно приземлился самолет перевозчика Utair, который следовал из Москвы в Ростов.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Авто
В 2019 году Volkswagen выпустил больше сосисок, чем автомобилей
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума
«Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в последний месяц 2019 года достигла минимального за всю историю наблюдения значения – 9%», — говорится в материалах.
Происшествия
Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова
Политика
МИД ответил на слова Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия в настоящий момент не выполняет свои обязательства по соглашениям об урегулировании в сирийском Идлибе, достигнутым в Астане и Сочи.