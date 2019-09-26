Задержана 23-летняя Виктория Айметдинова, подозреваемая в убийстве пятимесячного ребёнка, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное УМВД России. Женщина сбежала с чужим ребёнком в Заводоуковске. Семейная пара уехала на похороны, а младенца оставила сожительнице старшего сына отца.

Задержана подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области

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