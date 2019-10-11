Происшествия
RT на русскомЗадержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж
МВД и ФСБ задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации схемы, по которой за рубеж было выведено более 1 млрд рублей. Отмечается, что после задержания и предъявления обвинения женщина была отпущена под подписку о невыезде.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве задержали подозреваемую в организации вывода за рубеж более 1 млрд рублей
Коммерсантъвчера в 23:45
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 00:16, Ашберн
Происшествия
В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки
ТАСС вчера в 20:09
Политика
Пресс-конференция Зеленского продлилась более 14 часов
Пресс-конференция украинского президента Владимира Зеленского в Киеве продлилась более 14 часов.
РБК вчера в 18:02
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Происшествия
В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов
В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.
РБК вчера в 22:35
Политика
Трамп завел аккаунт на стриминговом сервисе Twitch
Президент США Дональд Трамп завел аккаунт на стриминговом сервисе Twitch, который принадлежит интернет-гиганту Amazon.
РИА Новости вчера в 21:17
Футбол
Адиев покинул «Ахмат» через 10 дней после назначения
News.ru вчера в 15:16
Интернет
Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян
Жаров сообщил, что ведомство готово полностью заблокировать «телегу», и для этого разработало принципиально новый метод, основанный на технологии DPI.
Ридус вчера в 17:17
Кино
Клона Уилла Смита сыграла цифровая копия артиста
Газета.Ru 09 октября в 04:20
Общество
Возраст с согласия: время выхода на пенсию по НПО ограничат сверху
В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому получить негосударственную пенсию в рамках добровольного страхования граждане могут по достижении «старого» пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Известия вчера в 17:01
Хоккей
Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»
«Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 12:50
Политика
Рыбаки заявили о потере более ₽150 млрд из-за морской границы с США
Сколько потеряли рыбаки из-за морской границы с США Первые оценки потерь российских рыбаков из-за действия соглашения Шеварднадзе — Бейкера Счетная палата сделала в 2003 году, документ охватывал период 1991 – 2002 годов.
РБК вчера в 23:00
Здоровье
Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом
По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК).
РБК 00:00
Здоровье
Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты
Известный столичный врач и один из ведущих популярной телепрограммы «О самом главном» доктор Александр Мясников огласил самые опасные продукты, вызывающие различные опасные заболевания, в том числе и онкологические.
Ugpressa.ru 09 октября в 15:03
Армия и оружие
Украинская сторона сорвала разведение сил в районе Золотого в Донбассе
Радио Маяк 09 октября в 06:35
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Lenta.ru вчера в 11:11
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой
Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
Известия вчера в 12:53
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
Известия вчера в 05:09
Гаджеты
Samsung инвестирует $11 млрд в создание дисплеев нового поколения
Разработка и производство дисплеев нового поколения Samsung будет поддержана правительством Южной Кореи, которое со своей стороны инвестирует около 400 млрд вон в такие разработки, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
ИА REX вчера в 11:44
Общество
Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир
Lenta.ru вчера в 04:21
Финансы
Набиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки
ЦБ в октябре в четвертый раз за год снизит прогноз инфляции и может ускорить смягчение денежно-кредитной политики, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис» в Сочи.
РБК вчера в 12:59
Футбол
Сборная Казахстана проиграла Кипру в матче отбора Евро-2020
Сборная Казахстана проиграла команде Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 11:54
Единоборства
Александр Усик нокаутировал маскота «Чикаго Буллс»
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик накануне посетил тренировку команды НБА «Чикаго Буллс», которая продолжает подготовку к старту сезона в НБА.
Sports.ru вчера в 03:14
Происшествия
Бывший владелец Уралтрансбанка скончался в Лондоне
В Лондоне скончался Валерий Заводов, бывший владелец и глава Уралтрансбанка — об этом сообщает Лента со ссылкой на источники, близкие к окружению банкира.
Интермонитор.ру вчера в 10:14
Политика
Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд.
REGNUM вчера в 15:47
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора
RT на русском 00:09
Футбол
Как сборная России по футболу разгромила Шотландию
RT на русском вчера в 18:28
Шоу-бизнес
Вдова Анатолия Папанова скончалась в возрасте 95 лет
О смерти вдовы актера Анатолия Папанова ТАСС сообщили в Московском академическом театре сатиры, где она проработала более 60 лет.
МИР 24 вчера в 17:42
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Политика
Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход участка России
Канал позволит польским судам идти в обход участка, который контролируется Россией.
RuNews24.ru вчера в 02:20
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM вчера в 13:27