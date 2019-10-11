МВД и ФСБ задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации схемы, по которой за рубеж было выведено более 1 млрд рублей. Отмечается, что после задержания и предъявления обвинения женщина была отпущена под подписку о невыезде.

Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж

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