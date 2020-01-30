Происшествия

Европейско-Азиатские новостиЕвропейско-Азиатские новостиЗадержана пассажирка, угрожавшая взорвать самолет в Домодедово

Полиция задержала женщину, которая угрожала взорвать самолет S7 в аэропорту Домодедово.
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В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку

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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
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