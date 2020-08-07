Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Мойка78
Мойка78

Задержание 33 россиян в Минске назвали провокацией спецслужб Украины

Россияне, задержанные в Белоруссии, стали жертвами провокации, которую устроили украинские спецслужбы, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в российских спецслужбах.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

29 июля в Минске были задержаны 33 россиянина. Всех их окрестили отрядом ЧВК - частной военной компании «Вагнер», обвинили в «приготовлении к участию в массовых беспорядках» и подшили к делу местных оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича, задержанных ранее.
Комсомольская правдавчера в 16:45
Подробнее о событии
Интерфакс

В РФ сочли «украинской постановкой» задержание в Белоруссии 33 россиян

Интерфакс19:13
Комсомольская правда

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

Комсомольская правдавчера в 16:45
ТАСС

СМИ: задержанные в Белоруссии россияне стали жертвами провокации украинских спецслужб

ТАСС18:29
RT на русском

СМИ назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией спецслужб Украины

RT на русском18:10
Lenta.ru

Арест россиян из ЧВК Вагнера в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

Lenta.ru17:48
Известия

Названа цель провокации украинских спецслужб в Минске

Известия17:54
РИА Новости

KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины

РИА Новости18:38

СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
194

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
113

Влияние температуры тела на сложность коронавируса оценила специалист

Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в беседе с РИА Новости заявила, что пониженная температура тела в начале заболевания коронавирусом, вероятнее всего, может быть связана с какими-то сопутствующими заболеваниями.
Live24вчера в 11:46
4

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

Москва, 6 августа 2020, 17:11 — REGNUM Люблинский суд Москвы осудил семерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в организации экстремистского сообщества, на сроки от семи лет колонии до четырёх лет условно, сообщил 6 августа «Коммерсантъ».
REGNUMвчера в 10:11
1,3K

В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
REGNUM20:50
292