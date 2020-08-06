Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины

Задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах. Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

29 июля в Минске были задержаны 33 россиянина. Всех их окрестили отрядом ЧВК - частной военной компании «Вагнер», обвинили в «приготовлении к участию в массовых беспорядках» и подшили к делу местных оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича, задержанных ранее.
Комсомольская правдавчера в 16:45
Подробнее о событии
Вести.Ru

Россиян отправили в Минск специально: СМИ рассказали, кто стоит за провокацией. Новости на «России 24»

Вести.Ru02:36
Комсомольская правда

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

Комсомольская правдавчера в 16:45
РИА Новости

KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины

РИА Новости18:38
ТАСС

СМИ: задержанные в Белоруссии россияне стали жертвами провокации украинских спецслужб

ТАСС18:29
RT на русском

СМИ назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией спецслужб Украины

RT на русском18:10
Известия

Названа цель провокации украинских спецслужб в Минске

Известия17:54
Интерфакс

В РФ сочли «украинской постановкой» задержание в Белоруссии 33 россиян

Интерфакс19:13

Условие для продления выплат 10 тысяч рублей на детей назвал ПФР

В ПФР подчеркнули, что каждый день им поступают многочисленные звонки на эту тему, однако каждый раз ответ один и тот же: нужно дождаться соответствующего распоряжения от главы российского государства и правительства РФ.
Evo-rus.com01:27
12

В МИД ФРГ оценили тон письма сенаторов США о «Северном потоке — 2»

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что американские сенаторы направили оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском17:01
8

В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
Газета.Ru02:43
874

В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров

Киевские власти не стали воевать за Крым, так как полуостров никогда не был украинской землей, а крымчане - украинцами, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
РИА Новости01:57