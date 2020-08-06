Условие для продления выплат 10 тысяч рублей на детей назвал ПФР

В ПФР подчеркнули, что каждый день им поступают многочисленные звонки на эту тему, однако каждый раз ответ один и тот же: нужно дождаться соответствующего распоряжения от главы российского государства и правительства РФ.