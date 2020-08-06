KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины
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Задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах. Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании.В источнике
С чего всё началось
Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины
29 июля в Минске были задержаны 33 россиянина. Всех их окрестили отрядом ЧВК - частной военной компании «Вагнер», обвинили в «приготовлении к участию в массовых беспорядках» и подшили к делу местных оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича, задержанных ранее.
Комсомольская правдавчера в 16:45
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