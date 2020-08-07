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Мойка78
Мойка78

Задержание 33 россиян в Минске назвали провокацией спецслужб Украины

Россияне, задержанные в Белоруссии, стали жертвами провокации, которую устроили украинские спецслужбы, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в российских спецслужбах.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

29 июля в Минске были задержаны 33 россиянина. Всех их окрестили отрядом ЧВК - частной военной компании «Вагнер», обвинили в «приготовлении к участию в массовых беспорядках» и подшили к делу местных оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича, задержанных ранее.
Комсомольская правдавчера в 16:45
Подробнее о событии
Интерфакс

В РФ сочли «украинской постановкой» задержание в Белоруссии 33 россиян

Интерфакс19:13
Комсомольская правда

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

Комсомольская правдавчера в 16:45
ТАСС

СМИ: задержанные в Белоруссии россияне стали жертвами провокации украинских спецслужб

ТАСС18:29
RT на русском

СМИ назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией спецслужб Украины

RT на русском18:10
Lenta.ru

Арест россиян из ЧВК Вагнера в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

Lenta.ru17:48
Известия

Названа цель провокации украинских спецслужб в Минске

Известия17:54
РИА Новости

KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины

РИА Новости18:38

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде
Газета.Ruвчера в 12:54
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Россия лидирует по количеству пользователей, за которыми следят

Количество пользователей, на мобильных устройствах которых были зафиксированы приложения для слежки, увеличилось в России на 28% в первые шесть месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
iXBT.comвчера в 11:06
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В Госдуме предложили отменить транспортный налог на отечественные авто

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить в России транспортный налог на отечественные автомобили, соответствующее письмо парламентарий направил главе Минфина Антону Силуанову.
РИА Новости21:39
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Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев, занимающий должность заместителя председателя Совета безопасности России, прокомментировал ситуацию с поддержкой населением Хабаровского края бывшего руководителя региона Сергея Фургала.
CT news5 августа в 12:19
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В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
REGNUM20:50
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