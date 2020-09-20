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Радио Маяк
Радио Маяк

Задержания начались в Минске на несанкционированной акции оппозиции

7 станций метро в центре Минска, где по воскресеньям сторонники оппозиции проводят акции, закрыты на вход и выход. Сообщается также, что в белорусской столице снижена скорость мобильного интернета.В источнике
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Эхо Москвы

«Интерфакс»: Воскресный марш оппозиции в Минске впервые за месяц не смог собрать 100 тыс. человек

Эхо Москвывчера в 09:32
Rambler News Service

В Минске начались задержания протестующих

Rambler News Serviceвчера в 08:48
Интерфакс

Задержания начались в Минске на очередной акции оппозиции

Интерфаксвчера в 07:59
Коммерсантъ

В центре Минска начались задержания

Коммерсантъвчера в 07:56
РИА Новости

В Минске начались задержания митингующих

РИА Новостивчера в 08:15
РЕН ТВ

Задержания начались на акции оппозиции в Минске

РЕН ТВвчера в 07:33
Известия

В Минске начались задержания участников несанкционированной акции

Известия19 сентября в 10:06

СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК17:30
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Новосибирск свяжут с Томском сетью суперкомпьютерных центров

«Дополнительно предполагается модернизировать имеющиеся суперкомпьютерные мощности с объединением их в единую функциональную грид-сеть в рамках реализации проекта Сибирского национального центра высокопроизводительных вычислений, хранения и обработки данных», — сообщила Дорохова.
Новосибирск свяжут с Томском сетью суперкомпьютерных центров
РБК Новосибирск17 сентября в 20:04

Создано средство для убийства раковых клеток и улучшения иммунитета

Исследователи Городского Университета Гонконга и Национального Университета Сингапура совместно создали новое противораковое средство на основе платины, которое способно не только ликвидировать смертоносные раковые клетки, но и существенно улучшать иммунитет.
Лезги газет18:57
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Президент Гондураса намерен перенести посольство в Иерусалим

Тегусигальпа, 21 сентября 2020, 02:42 — REGNUM Гондурас перенесет свое дипломатическое представительство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2020 года, заявил президент страны Хуан Орландо Эрнандес на своей странице в Twitter.
REGNUM19:42

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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Число задержанных на акциях оппозиции в Белоруссии превысило 230

По данным правозащитного центра «Весна», на марше оппозиции в Минске в воскресенье были задержаны 165 человек, в том числе Олег Моисеев – доверенное лицо экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.
Взгляд.ру18:30
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Камерунец Ондуа может получить вызов в сборную России

Камерунский хавбек «Серветта» Гаэль Ондуа сообщил, что может стать футболистом национальной команды России.В частности, он отметил, что будет рад выступать за сборную Камеруна, однако он сейчас больше поддерживается связь с наставником российской сборной Станиславом Черчесовым.
Vprognoze.ruвчера в 06:46

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новостивчера в 21:09
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