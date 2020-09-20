Задержания начались в Минске на несанкционированной акции оппозиции
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7 станций метро в центре Минска, где по воскресеньям сторонники оппозиции проводят акции, закрыты на вход и выход. Сообщается также, что в белорусской столице снижена скорость мобильного интернета.В источнике
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