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Радио Маяк
Радио Маяк

Задержания начались в Минске на несанкционированной акции оппозиции

7 станций метро в центре Минска, где по воскресеньям сторонники оппозиции проводят акции, закрыты на вход и выход. Сообщается также, что в белорусской столице снижена скорость мобильного интернета.В источнике
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Газета.Ru

В Минске начались задержания протестующих

Газета.Ru07:53
Rambler News Service

В Минске начались задержания протестующих

Rambler News Service08:48
REGNUM

В Минске задержали порядка двадцати участников акции протеста – СМИ

REGNUM08:40
Известия

В Минске начались задержания на акции оппозиции

Известия08:00
Интерфакс

Задержания начались в Минске на очередной акции оппозиции

Интерфакс07:59
РЕН ТВ

Задержания начались на акции оппозиции в Минске

РЕН ТВ07:33
РБК

На акции протеста в Минске начались задержания

РБКвчера в 10:06
КП - Беларусь

МВД сообщает, что в Минске 19 сентября «задержаны более 10 человек»

КП - Беларусьвчера в 11:10

Ковингтон победил Вудли на турнире UFC в Лас-Вегасе

Американский боец Ultimate Fighting Championship Колби Ковингтон сумел одержать победу сегодня ночью и тем самым возглавил дивизион полусредневесовой категории Его соперником стал соотечественник Тайрон Вудли.
Честный рейтинг букмекеров05:46
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США отменили 30-часовой полет бомбардировщика B-52H над Чехией

Полет стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил Соединенных Штатов над чешской территорией по случаю проходящего в городе Острава на северо-востоке республики ежегодного авиационного шоу «Дни НАТО в Остраве» был отменен по техническим причинам.
Военное дело10:20
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Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ru11:50
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