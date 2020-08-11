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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Задержания протестующих начались на северо-востоке Минска

Задержание протестующих начали правоохранительные органы в микрорайоне Уручье на северо-востоке Минска, 11 августа сообщает Sputnik Беларусь. Сообщается, что в районе здания EPAM собралась небольшая группа протестующих.В источнике
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Дождь

Как прошел третий день протестов в Беларуси. Фотографии

Дождь01:52
НТВ

Взрывы и выстрелы на окраинах: как прошла третья ночь протестов в Минске

НТВ01:50
Накануне.Ru

Третья ночь: в Минске проходят стычки силовиков с протестующими

Накануне.Ru17:02
Эхо Москвы

СМИ сообщают о постепенно затихающих столкновениях в Минске

Эхо Москвы20:08
ИА Красная Весна

Задержания протестующих начались на северо-востоке Минска

ИА Красная Весна17:28
Интерфакс

Что случилось этой ночью: среда, 12 августа

Интерфакс00:40
REGNUM

Протесты в Белоруссии: силовики сдерживают протестующих

REGNUMвчера в 16:27

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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В России выросли продажи машин LADA с автоматической трансмиссией

По итогам первых шести месяцев текущего года продажи новых автомобилей, оснащенных автоматической КПП, достигли в России отметки в 368 тысяч единиц, что на 19% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го.
Новые автомобили00:41
10

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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Рынок нефти пытается пробить локальные максимумы

Оптимистичный сценарий развития событий на биржевом рынке нефти, сформированный НААНС-МЕДИА, предполагает, что стоимость североморского эталона Brent на новой неделе сможет продемонстрировать успешный прорыв и закрепление выше локального уровня сопротивления на отметке в 45 $/bbl, укрепившись в довольно узком диапазоне 45-46 $/bbl.
OilCapital.ruвчера в 08:00
2

В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
Газета.Ruвчера в 05:17
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Врач назвал недопустимым употребление алкоголя в день вакцинации

Москва, 12 августа 2020, 06:42 — REGNUM Употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции грозит пациенту сложным токсическим воздействием на организм, заявил 12 августа главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
REGNUM23:42
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В Лиссабоне открывается решающая стадия Лиги чемпионов

В Лиссабоне открывается решающая стадия Лиги чемпионов Сегодня в Лиссабоне начинается турнир, которого еще не так давно не было в календаре, но который, в нем появившись, превратился в главное футбольное соревнование года.
Коммерсантъ17:49

Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.
Ведомостивчера в 11:40
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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