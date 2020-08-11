Задержания протестующих начались на северо-востоке Минска
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Задержание протестующих начали правоохранительные органы в микрорайоне Уручье на северо-востоке Минска, 11 августа сообщает Sputnik Беларусь. Сообщается, что в районе здания EPAM собралась небольшая группа протестующих.В источнике
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