В Лиссабоне открывается решающая стадия Лиги чемпионов

В Лиссабоне открывается решающая стадия Лиги чемпионов Сегодня в Лиссабоне начинается турнир, которого еще не так давно не было в календаре, но который, в нем появившись, превратился в главное футбольное соревнование года.