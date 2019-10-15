Политика
Газета.RuВ Белоруссии подтвердили освобождение россиянки Богачевой
Официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев заявил, что задержанная в Минске россиянка Богачева освобождена. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не нашел оснований для ее задержания.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
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