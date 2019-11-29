Политика

Российская газетаРоссийская газетаЗадержанная за госизмену россиянка оказалась служащей ЧФ

Гражданка России, задержанная ФСБ в Севастополе по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины, является гражданской служащей Черноморского флота, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Читать в источнике
Комментировать448
Дмитрий Белик
Задержание служащей российского Черноморского флота за шпионаж в пользу соседней страны - один из сотен фактов, доказывающих, что против нашей страны ведется масштабная шпионская война.
— Дмитрий Белик, украинский политикРИА Новости 04:02

Подробнее о событии

Подозреваемая в госизмене в пользу Украины заключена под стражу судом

Новый Севастополь04:57

Депутат Госдумы от Севастополя рассказал о задержанной за госизмену

RT на русском04:17

В Севастополе россиянку задержали по подозрению в шпионаже

Эхо Москвы04:00

В Севастополе задержали россиянку, собиравшую военные данные для разведки Украины

Интерфакс02:50

Жительницу Севастополя арестовали за шпионаж в пользу Украины

ForPost04:14

Суд Севастополя арестовал россиянку по делу о шпионаже в пользу Украины

ТАСС03:02

Арестованная за госизмену россиянка оказалась служащей ЧФ

РИА Новости04:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:13, Ашберн
Политика

Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме

В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Коммерсантъ 05:14
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время 27 ноября в 16:47
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Известия вчера в 12:09
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Футбол

Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери

Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Коммерсантъ 05:34
Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК 05:27
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки за 18 млн рублей

Глава администрации города Кемерово Илья Сердюк объяснил покупку новой искусственной новогодней ёлки за 18 млн рублей необходимостью заменить изношенную ёлку, которую устанавливали в городе последние 11 лет, сообщает ИА Regnum.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 03:15
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
Политика

В ДНР приняли закон о государственной границе

Газета.Ru 05:51
Политика

Россия и Украина обсудили транзит газа

Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
РБК вчера в 14:17
Общество

Роскосмос объяснил, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA

Мельников заметил, что Роскосмос занимается не только гражданской космонавтикой, но и военной, поэтому Рогозин в принципе заведует большим участком работ, но большая часть этого участка — тайна.
Хакасия-Информ вчера в 20:46
Здоровье

Скворцова назвала эталонной российскую модель здравоохранения

Несмотря на наличие недостатков, система здравоохранения в России является одной из эталонных в мире.
БИЗНЕС Online вчера в 07:20
Происшествия

Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области

В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.
REGNUM 03:09
Гаджеты

Huawei распродает смартфоны со скидкой до 17 тысяч рублей

Максимальная достигнет 17 тысяч рублей. Самая большая скидка будет действовать на смартфон Mate 20 Pro.
Piter.tv 02:54
Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Энергетика

«Газпром» признал большие проблемы с продажей газа Европе

Чистая выручка «Газпрома» от продажи газа в Европу и другие страны дальнего зарубежья за первые девять месяцев 2019 года упала на 242 миллиарда рублей, или на 12 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru 05:18
Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

RT на русском вчера в 18:51
Общество

Завершено строительство моста через Амур в Китай

Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:10
Единоборства

Емельяненко оказался на 20 килограмм легче Кокляева накануне боя

По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.
Нева Спорт вчера в 11:43
Биатлон

Биатлонистка Глазырина стала пятой в спринте на первом этапе Кубка IBU

Газета.Ru вчера в 09:53
Происшествия

В Челябинске пограничники попались на взятке

В Челябинске двое пограничников отданы под суд.
REGNUM 03:29
Футбол

«Астана» дома победила «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт вчера в 12:46
Общество

Венгрия отказалась от «Евровидения» из-за «гомосексуальной флотилии»

Красная весна вчера в 14:21
Хоккей

«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи

РИА Новости вчера в 23:29
Общество

Голикова рассказала о потребности в иностранных работниках на 2020 год

Правительство России предлагает установить потребность в иностранных работниках на 2020 год в размере 105 тыс. человек, заявила 29 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений.
REGNUM 04:59
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Армия и оружие

CША обвинили Россию в помощи Сирии в сокрытии использования химоружия

Постоянный представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кеннет Уорд считает, что Россия помогала Сирии скрывать предполагаемое применение химического оружия в городе Дума в апреле 2018 года.
ТАСС вчера в 10:10
Общество

В Сербии построили участок «Турецкого потока»

RuNews24.ru 02:33
Общество

Суд заочно арестовал раввина по делу о «библиотеке Шнеерсона»

Тверской суд Москвы заочно арестовал раввина Шалома Дов-Бер Левина, директора и куратора Центральной исследовательской библиотеки им. Хабада-Любавича.
РЕН ТВ вчера в 13:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное