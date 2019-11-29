Политика
Российская газетаЗадержанная за госизмену россиянка оказалась служащей ЧФ
Гражданка России, задержанная ФСБ в Севастополе по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины, является гражданской служащей Черноморского флота, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
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Задержание служащей российского Черноморского флота за шпионаж в пользу соседней страны - один из сотен фактов, доказывающих, что против нашей страны ведется масштабная шпионская война.
— Дмитрий Белик, украинский политикРИА Новости 04:02
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