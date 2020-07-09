с чего всё началось

Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву. Сообщается, что из Хабаровска в Шереметьево около пяти утра по московскому времени вылетели два рейса. Время полета составит приблизительно семь с половиной часов.

Футбол Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака» Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.

Происшествия СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям "Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области", - говорится в сообщении. 1

Шоу-бизнес Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в Instagram на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом. 1

Экономика На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа. 88

Общество Аттракционы в парках Москвы возобновят работу 13 июля Аттракционы в столичных парках возобновят работу 13 июля. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте. 6

Происшествия Флойд заявил полицейским о проблеме с дыханием более 20 раз За несколько минут до смерти Флойд сообщил полицейским, что «не может дышать» более 20 раз говорится в сообщении издания.

Политика Депутат Рады опубликовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина Киев, 9 июля 2020, 12:45 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач сегодня, 9 июля, опубликовал записи разговора, как он утверждает, экс-президента страны Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным. 6

Общество В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) почти каждый день фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, что говорит об усилении пандемии на глобальном уровне. 38

Автоспорт Red Bull нашла причину схода Ферстаппена в Австрии Макс Ферстаппен был вынужден сойти с Гран При Австрии на 11-м круге.

Общество В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова У офиса «Открытой России» на улице Петровка в Москве задержан директор организации Андрей Пивоваров и координатор «Открытки» Мария Кузнецова, заявил другой координатор организации Дмитрий Заир-Бек. 121

Здоровье В больницах Владимирской области находится 666 пациентов с пневмонией В инфекционных госпиталях лежат 467 пациентов с коронавирусом Во Владимирской области число обращений больных с признаками ОРВИ за прошедшие сутки составило 111 человек. 5

Общество Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила возобновить авиасообщение с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой. 1

Политика Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении» В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020". 369

Политика Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne. 151

Общество МВД предложило изменить водительские права и ПТС МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права. 2,5K

Футбол «Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова "Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.

Футбол Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке» Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с высокой долей вероятности накажет генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева денежным штрафом, сообщает "Чемпионат.com". 2

Политика Володин предложил провести анализ международных соглашений России Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. 9