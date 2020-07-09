Происшествия
Аргументы неделиЗадержанный хабаровский губернатор отправлен в Москву
Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву. Сообщается, что из Хабаровска в Шереметьево около пяти утра по московскому времени вылетели два рейса. Время полета составит приблизительно семь с половиной часов.
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с чего всё началось
По данным РИА Новости, в 4:52 и 4:56 мск из аэропорта Хабаровска в Москву вылетели рейсы SU6288 авиакомпании "Россия" и SU1711 авиакомпании "Аэрофлот" соответственно.Царьградвчера в 22:45
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СМИ: губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву
Московский Комсомолецвчера в 22:35
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Футбол
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости вчера в 15:55
Происшествия
СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям
"Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 02:32
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в Instagram на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Общество
Аттракционы в парках Москвы возобновят работу 13 июля
Аттракционы в столичных парках возобновят работу 13 июля. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Агентство Москва 05:39
Происшествия
Флойд заявил полицейским о проблеме с дыханием более 20 раз
За несколько минут до смерти Флойд сообщил полицейским, что «не может дышать» более 20 раз говорится в сообщении издания.
ИА Красная Весна 05:57
Политика
Депутат Рады опубликовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина
Киев, 9 июля 2020, 12:45 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач сегодня, 9 июля, опубликовал записи разговора, как он утверждает, экс-президента страны Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 05:45
Общество
В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) почти каждый день фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, что говорит об усилении пандемии на глобальном уровне.
Известия 05:05
Общество
В РСТ допустили возобновление международного авиасообщения в августе
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе.
RT на русском 04:22
Энергетика
Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн.
RT на русском 02:51
Автоспорт
Red Bull нашла причину схода Ферстаппена в Австрии
Макс Ферстаппен был вынужден сойти с Гран При Австрии на 11-м круге.
Motorsport.com Россия вчера в 10:08
Общество
В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
У офиса «Открытой России» на улице Петровка в Москве задержан директор организации Андрей Пивоваров и координатор «Открытки» Мария Кузнецова, заявил другой координатор организации Дмитрий Заир-Бек.
Московский Комсомолец 04:16
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 90 человек
На 7 июля в Ростовской области у 10 256 человек выявлен коронавирус. Показатель заболевших — 244 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 07 июля в 04:17
Здоровье
В больницах Владимирской области находится 666 пациентов с пневмонией
В инфекционных госпиталях лежат 467 пациентов с коронавирусом Во Владимирской области число обращений больных с признаками ОРВИ за прошедшие сутки составило 111 человек.
Pro Город Владимир 07 июля в 10:00
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила возобновить авиасообщение с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.
РБК 05:49
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
Общество
Серийное производство новых пистолетных патронов начнется в России
В России запустят серийное производство новых 9-мм пистолетных патронов.
Российская газета 04:02
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
Здоровье
Две женщины скончались от коронавируса в Мурманской области
В Мурманской области скончались два пациента в возрасте 67 и 68 лет с коронавирусом.
Kursk.com 03:37
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Хор» пропала без вести, ее сына нашли в лодке
Звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести во время купания в озере. Предположительно, она могла утонуть.
Газета.Ru 05:47
Футбол
Павлюченко попал в рейтинг лучших нападающих «Тоттенхэма»
Спорт-Экспресс 02:18
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Здоровье
Межведомственные группы на Алтае возобновят работу по поиску очагов коронавируса
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил возобновить работу межведомственных рабочих групп для предупреждения распространения коронавируса.
ТАСС 05:03
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 08:30
Футбол
Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с высокой долей вероятности накажет генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева денежным штрафом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:33
Кино
Эрнест Клайн выпустит книгу «Второму игроку приготовиться» в ноябре
Американский писатель Эрнест Клайн опубликует свой новый роман "Первому игроку приготовиться" 24 ноября 2020 года.
Piter.tv 02:49
Политика
Володин предложил провести анализ международных соглашений России
Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM 03:33
Армия и оружие
Focus: российский «всеядный Прометей» значительно опережает западные аналоги
Автор статьи, вышедшей в издании, назвал российскую зенитную систему С-500 "всеядным Прометеем", способным уничтожать спутники, сверхзвуковые ракеты и прочие угрозы в небе и космосе.
Военное обозрение 05:48