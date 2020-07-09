Происшествия

Политика СегодняПолитика СегодняЗадержанного губернатора Фургала доставили из Хабаровска в Москву

Появились кадры того, как подозреваемый в нескольких преступлениях губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поднимается на борт самолета, направляющегося в Москву. Следствие по делу продолжится в столице. Главу региона задержали утром 9 июня.
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Задержанного главу Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву

РИА Новости02:54

Задержанного губернатора Хабаровского края доставили в Москву

Газета.Ru02:48

Задержанного губернатора Хабаровского края отправят в Москву

Российская газетавчера в 21:17

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву

РБКвчера в 22:18

Задержанного губернатора Хабаровского края отправили в Москву

Lenta.ruвчера в 21:56

Источник: губернатор Фургал доставлен в аэропорт Хабаровска перед вылетом в Москву

ТАССвчера в 21:51

СКР показал, как задержанного губернатора Хабаровского края Фургала везут в Москву

Life.ru02:39
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Происшествия

Губернатор Хабаровского края Фургал задержан в рамках уголовного дела

RT на русском вчера в 19:11
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Происшествия

Россиянин найден мертвым в Паттайе

Отмечается, что мертвого россиянина нашли работники гест-хауса, в котором жил мужчина, рано утром 9 июля.
Газета.Ru 03:41
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Футбол

Шамиль Газизов назначен новым гендиректором ФК «Спартак»

Шамиль Газизов назначен новым генеральным директором футбольного клуба "Спартак".
Москва 24 вчера в 16:22
Политика

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии

Газета.Ru 03:52
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Политика

Козак заявил об увеличивающейся пропасти между Донбассом и Украиной

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что безрезультативные переговоры увеличивают пропасть между Донбассом и Украиной.
RT на русском 02:17
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Происшествия

В Волгоградской области ликвидировали почти все природные пожары

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Общество

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Газета.Ru 07 июля в 15:55
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Происшествия

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Общество

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Общество

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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Наука

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В 1947 году норвежский археолог Тур Хейердал совершил путешествие на плоту из Южной Америки в Полинезию, чтобы показать, что это было возможно и для древние людей.
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Политика

Россия будет работать с любой администрацией США, заявил Медведев

Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН и ядерная держава готова работать с любой американской администрацией, кого бы ни избрали в Штатах, российская сторона всегда из этого исходила, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
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Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
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Общество

Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате

Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
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Общество

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в среду, 8 июля, рубль снижается к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.
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Политика

Министр обороны ФРГ ответила критикам «Северного потока-2»

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Политика

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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России

Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
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Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров задержан в четверг возле офиса организации в Москве.
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Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии

Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
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Сергей Иванович Фургал
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Хабаровского края с 28 сентября 2018 года. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI, VII созывов.
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