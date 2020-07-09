Появились кадры того, как подозреваемый в нескольких преступлениях губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поднимается на борт самолета, направляющегося в Москву. Следствие по делу продолжится в столице. Главу региона задержали утром 9 июня.

Задержанного губернатора Фургала доставили из Хабаровска в Москву

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