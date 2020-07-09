Происшествия
Политика СегодняЗадержанного губернатора Фургала доставили из Хабаровска в Москву
Появились кадры того, как подозреваемый в нескольких преступлениях губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поднимается на борт самолета, направляющегося в Москву. Следствие по делу продолжится в столице. Главу региона задержали утром 9 июня.
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Происшествия
Губернатор Хабаровского края Фургал задержан в рамках уголовного дела
RT на русском вчера в 19:11
Происшествия
Россиянин найден мертвым в Паттайе
Отмечается, что мертвого россиянина нашли работники гест-хауса, в котором жил мужчина, рано утром 9 июля.
Газета.Ru 03:41
Футбол
Шамиль Газизов назначен новым гендиректором ФК «Спартак»
Шамиль Газизов назначен новым генеральным директором футбольного клуба "Спартак".
Москва 24 вчера в 16:22
Политика
Козак заявил об увеличивающейся пропасти между Донбассом и Украиной
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что безрезультативные переговоры увеличивают пропасть между Донбассом и Украиной.
RT на русском 02:17
Происшествия
В Волгоградской области ликвидировали почти все природные пожары
Ландшафтные пожары в нескольких районах Волгоградской области ликвидированы, сотрудники МЧС продолжают проливку очагов возгорания в последнем из трех пострадавших муниципалитетов - Калачевском, сообщил ТАСС в четверг руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.
ТАСС 03:48
Космос
Серебристые облака насторожили ученых
Серебристые облака формируются в мезосфере — разреженной верхней атмосфере с небольшим количеством влаги и низкими температурами на средней высоте 82 километра.
Популярная механика 07 июля в 04:23
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
Общество
За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев
Во вторник, 7 июля, озвучены окончательные результаты опроса жителей Волгоградской области по вопросу перевода времени.
Evo-rus.com 07 июля в 09:26
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Спорт
Sky: Children of the Light скачали больше 20 млн раз спустя год после релиза
Разработчики из студии thatgamecompany (Journey, Flower) объявили, что их условно-бесплатную приключенческую игру Sky: Children of the Light скачали больше 20 млн раз спустя год после релиза.
Игромания.ру 03:52
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Наука
Анализ ДНК подтвердил теорию норвежского археолога Тура Хейердала
В 1947 году норвежский археолог Тур Хейердал совершил путешествие на плоту из Южной Америки в Полинезию, чтобы показать, что это было возможно и для древние людей.
Pravda.Ru 04:09
Политика
Россия будет работать с любой администрацией США, заявил Медведев
Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН и ядерная держава готова работать с любой американской администрацией, кого бы ни избрали в Штатах, российская сторона всегда из этого исходила, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 03:24
Экономика
Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
RT на русском вчера в 12:23
Армия и оружие
Турция испытала С-400 против самолётов F-16
Evo-rus.com 02:48
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»
Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
Общество
Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате
Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
Коммерсантъ 07 июля в 11:48
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в среду, 8 июля, рубль снижается к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:09
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Газета.Ru вчера в 08:34
Политика
Министр обороны ФРГ ответила критикам «Северного потока-2»
Министр обороны Германии, глава правящего Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбаэур прокомментировала критику в отношении проекта "Северный поток-2", которая исходит от США и некоторых стран ЕС.
Российская газета вчера в 15:57
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
Общество
Директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве
Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров задержан в четверг возле офиса организации в Москве.
ТАСС 04:10
Политика
Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии
Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05