Общество

Lenta.ruLenta.ruЗадержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России

Обвиненного в хищении и отмывании бюджетных средств бывшего чиновника министерства культуры России Бориса Мазо выдадут российским властям. Такое решение вынес земельный суд Вены по уголовным делам, сообщает «Интерфакс».
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Суд Вены решил выдать России экс-чиновника Минкультуры Мазо

Рассмотрение жалобы на экстрадицию Мазо в РФ назначено 7 января 2020 года. Представитель суда отметила, что после принятия окончательного решения австрийским судом в отношении Мазо, российские власти будут уведомлены о нем по линии министерства юстиции Австрии.
Интерфакс01:07

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