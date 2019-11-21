Рассмотрение жалобы на экстрадицию Мазо в РФ назначено 7 января 2020 года. Представитель суда отметила, что после принятия окончательного решения австрийским судом в отношении Мазо, российские власти будут уведомлены о нем по линии министерства юстиции Австрии.

с чего всё началось

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