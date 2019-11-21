Общество
Lenta.ruЗадержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России
Обвиненного в хищении и отмывании бюджетных средств бывшего чиновника министерства культуры России Бориса Мазо выдадут российским властям. Такое решение вынес земельный суд Вены по уголовным делам, сообщает «Интерфакс».
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Рассмотрение жалобы на экстрадицию Мазо в РФ назначено 7 января 2020 года. Представитель суда отметила, что после принятия окончательного решения австрийским судом в отношении Мазо, российские власти будут уведомлены о нем по линии министерства юстиции Австрии.Интерфакс01:07
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Политика
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Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Общество
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Опубликовано видео движения поезда по МЦД-1 от станции Одинцово
Политика
В ФСБ опровергли обвинения Украины о состоянии переданных судов
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Общество
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Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
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Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже
Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
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Недалеко от Керченского пролива очевидцы заметили горящее судно.
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Теннис
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России вышла в четвертьфинал обновлённого Кубка Дэвиса. Это стало известно за сутки до окончания группового этапа.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Общество
На создание аналога «Википедии» в РФ выделят 2 млрд рублей
Российский аналог «Википедии» запустят весной 2022 года, сообщил ответственный редактор научного издательства Большой российской энциклопедии Сергей Кравец.
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Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
Общество
Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
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США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
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Видео с военным из РФ в Сербии было сделано несколько лет назад
Видеозапись, на которой запечатлена передача денег российским военным вероятному сербскому агенту, сделали несколько назад.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей
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Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
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Инициаторами оскорбительных кричалок про Дзюбу были фанаты «Зенита»
По данным источника, инициаторами зарядом про Дзюбу являются поклонники «Зенита».
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Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
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UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020.
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Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.