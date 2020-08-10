Продажи алкоголя в РФ с марта по июль упали на 15%

Обновлено в 14:54 Продажи спиртного в российских магазинах с марта по июль снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском", который обработал более 22 млрд кассовых чеков.