Задержанного в Минске корреспондента RT отпустили
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Задержанный в Минске корреспондент RT освобожден, сообщил телеканал. "Нашего корреспондента Константина Придыбайло отпустили", - говорится в сообщении телеканала. Ранее в понедельник журналист сам сообщил в телеграм-канале о своем задержании.В источнике
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«Действовали мягко, не били»: Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил о своем освобождении в Минске
Комсомольская правдавчера в 12:48