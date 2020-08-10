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Интерфакс
Интерфакс

Задержанного в Минске корреспондента RT отпустили

Задержанный в Минске корреспондент RT освобожден, сообщил телеканал. "Нашего корреспондента Константина Придыбайло отпустили", - говорится в сообщении телеканала. Ранее в понедельник журналист сам сообщил в телеграм-канале о своем задержании.В источнике
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РБК

Корреспондент RT рассказал подробности задержания в Минске

РБКвчера в 15:51
Интерфакс

Задержанного в Минске корреспондента RT отпустили

Интерфаксвчера в 13:03
Комсомольская правда

«Действовали мягко, не били»: Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил о своем освобождении в Минске

Комсомольская правдавчера в 12:48
ТАСС

Корреспондента RT Константина Придыбайло, задержанного в Минске, освободили

ТАССвчера в 13:14
RT на русском

Корреспондент RT рассказал о своём задержании в Минске

RT на русскомвчера в 13:11
РИА Новости

В Минске задержали корреспондента RT

РИА Новостивчера в 12:04
Известия

В Минске отпустили журналиста RT Константина Придыбайло

Известиявчера в 12:59

Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.
RT на русскомвчера в 14:19
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Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» в матче «Спартак» — «Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известиявчера в 15:45

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ruвчера в 09:43
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Продажи алкоголя в РФ с марта по июль упали на 15%

Обновлено в 14:54 Продажи спиртного в российских магазинах с марта по июль снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском", который обработал более 22 млрд кассовых чеков.
BFM.ruвчера в 06:57
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новостивчера в 02:26
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