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Интерфакс
Интерфакс

Задержанного в Минске корреспондента RT отпустили

Задержанный в Минске корреспондент RT освобожден, сообщил телеканал. "Нашего корреспондента Константина Придыбайло отпустили", - говорится в сообщении телеканала. Ранее в понедельник журналист сам сообщил в телеграм-канале о своем задержании.В источнике
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РБК

Корреспондент RT рассказал подробности задержания в Минске

РБК15:51
Интерфакс

Задержанного в Минске корреспондента RT отпустили

Интерфакс13:03
ТАСС

Корреспондента RT Константина Придыбайло, задержанного в Минске, освободили

ТАСС13:14
Известия

В Минске отпустили журналиста RT Константина Придыбайло

Известия12:59
RT на русском

Корреспондент RT рассказал о своём задержании в Минске

RT на русском13:11
РИА Новости

В Минске задержали корреспондента RT

РИА Новости12:04
Комсомольская правда

«Действовали мягко, не били»: Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил о своем освобождении в Минске

Комсомольская правда12:48

«Газпром» потерял половину выручки от экспорта газа

Компания пострадала от низких продаж и цен в первом полугодии Глубокий кризис на внешних газовых рынках, связанный с последствиями пандемии коронавируса, в два раза сократил экспортную выручку «Газпрома» в январе—июне 2020 года, до $11,3 млрд.
Коммерсантъ13:05
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Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» в матче «Спартак» — «Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известия15:45

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского, обратилась с заявлением к милиции, войскам и участникам протестов, начавшихся после закрытия избирательных участков.
РБК18:51
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У посольства Белоруссии в Москве прошло первое задержание

До первого задержания люди, поддерживающие протестующих в Белоруссии, стояли с плакатами, зажигали фонарики на смартфонах, время от времени они аплодировали и скандировали «живе, Беларусь!» и «Верни мой голос!», передавал корреспондент РИА Новости.
Lenta.ru15:50
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Во всех районах Минска идут столкновения протестующих с милицией

Минск, 10 августа 2020, 23:17 — REGNUM Массовые акции протеста в Минске выходят на новый уровень: протестующие против бессменного правления Александра Лукашенко пытаются строить баррикады в разных районах города.
REGNUM16:17

Ряд южноуральских больниц перестанет принимать больных с ковидом

Во время презентации новой медицинской техники, которая будет передана системе здравоохранения, глава региона отметил, что эпидемиологическая ситуация позволяет сократить число резервных мест для коронавирусных больных.
Polit74.ru04:16
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
CT news14:39
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