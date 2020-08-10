Задержанного в Минске корреспондента RT отпустили
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Задержанный в Минске корреспондент RT освобожден, сообщил телеканал. "Нашего корреспондента Константина Придыбайло отпустили", - говорится в сообщении телеканала. Ранее в понедельник журналист сам сообщил в телеграм-канале о своем задержании.В источнике
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