Задержанного в Минске журналиста RT Придыбайло отпустили
Смотрите также
ЦИК обновила данные по результатам президентских выборов в Белоруссии
СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков
В Белоруссии начались столкновения силовиков и оппозиции
Российские СМИ потребовали освобождения журналистов в Минске
На Белорусском металлургическом заводе опровергли приостановку работы
Уроженец Чечни задержан за нападение на сотрудницу МВД в Петербурге
КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую
Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы
Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Лукашенко объяснил отключение интернета в Белоруссии
Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Филипп Киркоров показал подписчикам кроссовки за 7 млн рублей
У берегов Антарктиды нашли «секретный корабль нацистов»
Актриса Наталья Рудова оголила грудь в новой фотосессии
Путин поздравил Лукашенко с уверенной победой на президентских выборах
Актер Паттинсон заявил, что соврал Нолану для получения роли Бэтмена
Мимика Лукашенко после выборов выдала скрытую ярость
Анталья встретила российских туристов музыкой, цветами и шампанским
Обнародовано видео с Ефремовым за рулем сразу после смертельного ДТП
Силовики применили светошумовые гранаты против протестующих в Минске
В Белоруссии начались столкновения силовиков и оппозиции
В Белоруссии начались задержания на акциях протеста
В Белоруссии задержали более 90 человек в ходе выборов президента
В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов
КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую
Газизов: «Спартак» выступит с заявлением
Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Обнародовано видео с Ефремовым за рулем сразу после смертельного ДТП
На Белорусском металлургическом заводе опровергли приостановку работы
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства
На Среднем Урале разрешили групповые занятия в фитнес-центрах
Kia объявила российские цены на новый седан K5
Журналиста Russia Today Константина Придыбайло, ранее задержанного в Минске, отпустили. Сам корреспондент отметил, что с ним силовики обошлись «весьма мягко».В источнике
Подробнее о событии