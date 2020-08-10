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Общественная служба новостей

Задержанного в Минске журналиста RT Придыбайло отпустили

Журналиста Russia Today Константина Придыбайло, ранее задержанного в Минске, отпустили. Сам корреспондент отметил, что с ним силовики обошлись «весьма мягко».В источнике
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Интерфакс

Задержанного в Минске корреспондента RT отпустили

Интерфакс13:03
Известия

В Минске отпустили журналиста RT Константина Придыбайло

Известия12:59
Комсомольская правда

«Действовали мягко, не били»: Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил о своем освобождении в Минске

Комсомольская правда12:48
ТАСС

Корреспондента RT Константина Придыбайло, задержанного в Минске, освободили

ТАСС13:14
RT на русском

Корреспондент RT рассказал о своём задержании в Минске

RT на русском13:11
РИА Новости

В Минске задержали корреспондента RT

РИА Новости12:04
РБК

В Минске задержали корреспондента RT

РБК12:17

СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков

Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса страны "Массовые беспорядки", "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения", "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", "Хулиганство", "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков
ТАСС13:00
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Уроженец Чечни задержан за нападение на сотрудницу МВД в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан безработный 21-летний уроженец Чечни, который минувшей ночью в ответ на просьбу сотрудницы миграционной службы предъявить документы вывернул ей руку.
Кавказский узел8 августа в 13:25
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Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ru09:16
2

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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Потанин заявил о давлении на «Норникель» из-за соглашения с UC Rusal

Президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (владеет 34,5%) заявил, что акционерное соглашение между основными владельцами компании, подписанное в 2012 году, более не нужно для ее дальнейшего эффективного развития.
РБК08:59
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«Динамо» обыграло «Урал» в матче первого тура чемпионата России

В матче первого тура российской премьер-лиги московское "Динамо" на поле "Екатеринбург Арены" обыграло команду "Урал", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились Клинтон Н'Жье и Сильвестр Игбун, забившие на 38-й и 59-й минутах соответственно.
Вести.Ru12:00