Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Интерфакс
Интерфакс

Задержанного в Минске корреспондента RT отпустили

Задержанный в Минске корреспондент RT освобожден, сообщил телеканал. "Нашего корреспондента Константина Придыбайло отпустили", - говорится в сообщении телеканала. Ранее в понедельник журналист сам сообщил в телеграм-канале о своем задержании.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Корреспондент RT рассказал подробности задержания в Минске

РБКвчера в 15:51
РИА Новости

В Минске задержали корреспондента RT

РИА Новостивчера в 12:04
Известия

В Минске отпустили журналиста RT Константина Придыбайло

Известиявчера в 12:59
ТАСС

Корреспондента RT Константина Придыбайло, задержанного в Минске, освободили

ТАССвчера в 13:14
RT на русском

Корреспондент RT рассказал о своём задержании в Минске

RT на русскомвчера в 13:11
Интерфакс

Задержанного в Минске корреспондента RT отпустили

Интерфаксвчера в 13:03
Комсомольская правда

«Действовали мягко, не били»: Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил о своем освобождении в Минске

Комсомольская правдавчера в 12:48

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
Военное деловчера в 00:03
2,9K

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъ9 августа в 11:59
369

Урал — Динамо 0:2

В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с «Рубином». В свою очередь «Динамо» примет «Ротор». Оба матча состоятся 15 августа.
Чемпионатвчера в 11:52

В сентябре в Приангарье начнутся выплаты на детей от 16 до 18 лет

Согласно принятому закону выплата составит 10 тысяч рублей, и на нее могут рассчитывать те семьи в которых детям исполнилось 16 лет не позднее 10 мая этого года, и не исполнилось 18 лет к моменту принятия закона.
ФедералПрессвчера в 23:37
37

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русскомвчера в 01:27
262

Китай блокирует весь HTTPS-трафик, использующий TLS 1.3 и ESNI

Рост использования TLS 1.3 Исследователи пришили к выводу, что в настоящее время в Китае блокируется весь HTTPS-трафик, использующий TLS 1.3 и ESNI, а IP-адреса, участвующие в таких соединениях, получают временные баны, длительностью от двух до трех минут.
Хакер Onlineвчера в 06:30
6

Вылизывающие друг друга коровы создали сложную социальную сеть

Исследователи из Чили и США нашли несколько интересных закономерностей в этом процессе: часто вылизывают друг друга ровесники; особи постарше вылизывают максимальное количество разных индивидов; каждая корова чаще лижет тех, кто уже лизал ее, как бы оказывая услугу за услугу.
N+1вчера в 09:33

Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratingsвчера в 12:20

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ruвчера в 09:43
1,1K