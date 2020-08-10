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Задержанного в Минске журналиста RT Придыбайло отпустили

Еще одного российского журналиста задержали на акциях протеста в Белоруссии. Работник RT Константин Придыбайло сообщил о своем задержании в собственном Telegram-канале.В источнике
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ТАСС

Корреспондента RT Константина Придыбайло, задержанного в Минске, освободили

ТАСС13:14
Известия

В Минске отпустили журналиста RT Константина Придыбайло

Известия12:59
РБК

В Минске задержали корреспондента RT

РБК12:17
Интерфакс

Задержанного в Минске корреспондента RT отпустили

Интерфакс13:03
RT на русском

Корреспондент RT рассказал о своём задержании в Минске

RT на русском13:11
РИА Новости

В Минске задержали корреспондента RT

РИА Новости12:04
Комсомольская правда

«Действовали мягко, не били»: Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил о своем освобождении в Минске

Комсомольская правда12:48

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции
Коммерсантъвчера в 11:59
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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ЦИК увеличила результат главной соперницы Лукашенко

Результат Светланы Тихановской, главного соперника президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах, по официальным данным, увеличился, сообщает издание Tut.by (на момент подготовки этого материала сайт ЦИК Белоруссии был недоступен).
РБК09:49
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Калошин объяснил, почему VAR не отменила второй пенальти в ворота «Спартака»

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин оценил решение арбитра Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского «Спартака» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2).
RT на русском14:33

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Маас в разговоре с Помпео высказался об угрозах США в адрес фирм ФРГ

Маас заявил, что в ходе беседы с американским коллегой «выразил недоумение», в частности, в связи с угрозами американских сенаторов в адрес компании Faehrhafen Sassnitz GmbH — оператора порта, где пришвартовано судно-трубоукладчик «Академик Черский», являющееся возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском09:17

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное дело00:03
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КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
CT news14:39
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