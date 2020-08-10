Задержанного в Минске журналиста RT Придыбайло отпустили
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Еще одного российского журналиста задержали на акциях протеста в Белоруссии. Работник RT Константин Придыбайло сообщил о своем задержании в собственном Telegram-канале.В источнике
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