Политика
РИА НовостиЗадержанного в Польше Мазура передали на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Ранее члена УНА-УНСО* задержали в Польше. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию.
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с чего всё началось
В Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу Москвы задержан участник вооруженного конфликта в Донбассе, замкомандующий украинским националистическим формированием УНА-УНСО (организация запрещена в РФ - ред.) Игорь Мазур, сообщает Российский Диалог со ссылкой на заявление омбудсмена Украины Людмилы Денисовой в Facebook.Российский Диалогвчера в 12:15
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Воевавший в Донбассе украинский националист Мазур задержан в Польше: его могут передать России
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