с чего всё началось

Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Ранее члена УНА-УНСО* задержали в Польше. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Задержанного в Польше Мазура передали на поруки украинскому консулу

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Хоккей Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.

Футбол Азмун принес «Зениту» минимальную победу над «Арсеналом» Питерский "Зенит" добился минимальной победы в Туле, где проводил матч 16 тура российской премьер-лиги.

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Происшествия Самолет «Победы» вынужденно сел в Самаре из-за хулиганства пассажирки Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполняющий рейс Челябинск — Сочи, из-за хулиганства пассажирки совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары.

Спорт В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака» Столичный клуб должен был принять участие на турнире Florida Cup в американском Орландо, однако из-за невыдачи виз клуб собирается отказаться от выступления в соревнованиях.

Культура Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса» Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.

Гаджеты Платы с разъёмом Socket sTRX4 несовместимы со старыми процессорами Производители материнских плат начали публиковать описания своих материнских плат на базе набора логики AMD TRX40, который обеспечивает поддержку новых 7-нм процессоров Ryzen Threadripper в исполнении Socket sTRX4, не дожидаясь официального анонса новинки.

Здоровье Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.

Общество Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

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Гаджеты AnTuTu опубликовал рейтинг самых выгодных смартфонов Среди бюджетных смартфонов стоимостью до 207 долларов, самым выгодным аппаратом назвали Meizu 16th в версии 6/64 ГБ, Meizu X8 4/64 ГБ и Honor 9X 6/64 ГБ, занявшие первые три строчки ТОП-10.

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Политика Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.