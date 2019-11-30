Политика

Газета.RuГазета.RuЗадержанного за пьяное вождение пензенского депутата исключили из ЕР

Депутат законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин исключен из "Единой России" за вождение в пьяном виде. При задержании народный избранник показывал полицейским поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры.
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Валерий Лидин
Поведение Владимира Васильевича является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понёс заслуженное наказание.
— Валерий Лидин, российский политикRT на русском 14:59

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МОЛНИЯ! Пензенского депутата Владимира Вдонина исключили из «Единой России» - Валерий Лидин ВИДЕО

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