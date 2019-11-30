Политика
Газета.RuЗадержанного за пьяное вождение пензенского депутата исключили из ЕР
Депутат законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин исключен из "Единой России" за вождение в пьяном виде. При задержании народный избранник показывал полицейским поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры.
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Поведение Владимира Васильевича является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понёс заслуженное наказание.
— Валерий Лидин, российский политикRT на русском 14:59
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Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
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Градоначальнику сибирского города Кемерово Илье Середюку пришлось давать разъяснения, чем была обоснована закупка дорогостоящей новогодней елки для центральной площади.
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Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
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Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском
Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.
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В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
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Общество
Любителей «губ дьявола» напугали шрамами и рубцами
Новая форма получила название «губы-осьминоги» или «губы дьявола»: после точечного введения инъекций с филлером их контур приобретает шесть «углов» и становится похожим на осьминога.
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Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
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Речь идет об урегулировании взаимных претензий по исполнению контрактов, перспективы прямой покупки газа России для потребителей Украины и условия транзита в Европу со следующего года.
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В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Правительство поддержало законопроект о реформе страхования банковских вкладов
Перечень видов организационно-правовых форм некоммерческих организаций, на которые предлагается распространить страхование вкладов, предлагается уточнить с учетом действующего Гражданского кодекса "Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в заключении.
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В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал ребенок, передает РИА Новости.
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