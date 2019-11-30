Политика
РИА НовостиЗадержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР
Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
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Поведение Владимира Васильевича является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понёс заслуженное наказание.
— Валерий Лидин, российский политикRT на русском 14:59
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Общество
Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери
Политика
Первый президент Украины дал Зеленскому перед встречей с Путиным совет
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Происшествия
Спасший ребенка иркутский школьник вручил чемпионский пояс Емельяненко
Спасший в Иркутске 9-летнюю девочку от похитителя-педофила десятиклассник Вячеслав Дорошенко был приглашён в Москву на бой между бойцом ММА Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Политика
МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы
В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства.
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ
За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.
Музыка
Светлана Лобода представила последний трек в своем привычном стиле
Политика
Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Политика
В МИД Норвегии призвали Россию «изменить поведение»
Россия должна изменить поведение, чтобы страны Запада могли выстроить с ней отношения.
Армия и оружие
В ДНР заявили, что офицер ВСУ убил своего подчинённого
Как указывает агентство, после этих слов между командиром роты и военнослужащим завязался конфликт, в ходе которого офицер ВСУ применил оружие и убил своего подчинённого, а после заявил, что военнослужащий погиб в результате обстрела.
Автоспорт
Вольф спокойно отнесся к переговорам Хэмилтона с Ferrari
Общество
«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд «Интерсити»
Общество
Народные приметы на 1 декабря покажут, какой будет зима
Говорили, что какая погода стоит 1 декабря, такая будет ближайшие три месяца.
Шоу-бизнес
Президент МХАТа Татьяна Доронина попала в больницу
В СМИ появилась информация о том, что народную артистку СССР и президента Московского художественного театра им. А. П.Чехова Татьяну Доронину госпитализировали.
Экономика
Американцы потратили в интернете $7,4 млрд в «черную пятницу»
По данным Adobe Analytics, которая отслеживает транзакции в 80 из 100 крупнейших ритейлеров США, онлайн-продажи выросли за год на 19,6%, достигнув $7,4 млрд.
Происшествия
В Гааге задержали подозреваемого в нападении с ножом
Преступление было совершено накануне. В результате нападения пострадали трое подростков.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Наука
Обнаружена смертельная опасность жирной пищи
Ученые в рамках исследования сумели обнаружить смертельную опасность жирной пищи.
Здоровье
Восемь сотрудниц родильного отделения одновременно забеременели в США
Авто
Стало известно, что изменится для автомобилистов России с 1 декабря
С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
Экономика
Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.
Общество
Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.
Экономика
Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
Общество
Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о домашнем насилии
Определение домашнего насилия в предыдущей редакции, над которой и работала, в том числе, Давтян, в отличие от опубликованного Совфедом, было более широким.
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф показал свою новую девушку
Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.