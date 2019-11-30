Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗадержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР

Ранее ответственный секретарь комиссии ЕР по этике Евгений Ревенко заявил, что Вдонин в пьяном виде сел за руль автомобиля, "наплевав на закон и безопасность других людей". По его словам, во время задержания региональный депутат "козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры".
Читать в источнике
Комментировать206
Валерий Лидин
Поведение Владимира Васильевича является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понёс заслуженное наказание.
— Валерий Лидин, российский политикRT на русском 14:59

Подробнее о событии

За езду в пьяном виде задержан депутат пензенского заксобрания от «Единой России»

Интерфакс11:48

В региональном Заксобре отреагировали на задержание Владимира Вдонина

ПензаИнформ14:49

Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР

РИА Новости14:31

МОЛНИЯ! Пензенского депутата Владимира Вдонина исключили из «Единой России» - Валерий Лидин ВИДЕО

The Penza Post12:54

Пензенского депутата исключили из «Единой России» за пьяную езду

РБК15:05

Попавшийся пьяным за рулем в Пензе депутат Вдонин исключен из «Единой России»

PenzaNews13:43

Севшего пьяным за руль пензенского депутата исключат из «Единой России»

ТАСС11:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Общество

Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru 16:08
Политика

Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах

Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
РИА Новости 13:30
Происшествия

В Белгороде учитель информатики подрался с учеником

В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Известия вчера в 10:37
Финансы

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03% (-0.0003) до $1.1008 с $1.1011 предыдущего закрытия.
АК&М вчера в 02:13
Армия и оружие

Российская авиация и военная полиция РФ провели патрулирование в Сирии

Российская армейская авиация провела в пятницу воздушное патрулирование по двум маршрутам в Сирии, а подразделения военной полиции РФ продолжили патрулирование в провинции Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.
ФАН вчера в 14:20
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
РБК 14:29
Шоу-бизнес

Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин

Рамблер 11:20
Футбол

Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Группа смерти Самой интригующей группой станет квартет F: туда попали действующий чемпион Европы Португалия, чемпион мира Франция, а также Германия, которая считается сложнейшим соперником в любом своем состоянии, а теперь еще и горит желанием исправиться за полный провал на мундиале-2018.
Газета.Ru 15:39
Шоу-бизнес

Стефания Маликова на свадьбе поймала букет невесты

Дочь отечественного исполнителя Дмитрия Маликова поймала букет невесты на свадьбе.
Дни24 10:38
Армия и оружие

На Украине прошли испытания крылатой ракеты «Нептун»

Украина завершила испытания крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», заявил гендиректор конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев 28 ноября, сообщили в пресс-службе компании Defense Express.
Красная весна вчера в 03:59
Кино

Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix

Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.
UfacityNews.ru вчера в 07:57
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон может быть снова в интересном положении

Королевская семья пока не отвечает на вопросы почитателей об интересном положении супруги принца Уильяма.
Bimru.ru 27 ноября в 00:55
Космос

В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
LentaChel.ru 28 ноября в 01:07
Шоу-бизнес

Татьяна Доронина госпитализирована

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
Городовой вчера в 02:28
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
REGNUM 08:14
Шоу-бизнес

Дети Киркорова, Рудковской и Навки стали участниками модного показа

Среди юных моделей были звездные наследники. Конечно же, показ не обошелся без Гном Гномыча – сына Рудковской Саши Плющенко.
Lisa.ru вчера в 12:45
Общество

В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 15:07
Происшествия

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Интерфакс 15:20
Происшествия

Девочку на Кубани изнасиловали и сбросили в выгребную яму

Россия.Кубань 14:00
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Энергетика

Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Пока выставлено лишь одно условие: "Газпром" должен отдать свой долг газом.
Газета.Ru вчера в 15:28
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

РБК 05:08
Политика

Захарова назвала причины преследования российских СМИ в Прибалтике

Известия 10:02
Общество

Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги

С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Общество

Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину

Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Газета.Ru 09:12
Культура

На Первом канале стартует 2-й сезон сериала «Тест на беременность»

Вокруг ТВ 13:41
Здоровье

Вызывающие головную боль продукты назвали специалисты

Профильные специалисты назвали продукты, которые могут вызывать головную боль.
Актуальные Новости 02:25
Политика

Китайские СМИ считают, что США ошиблись, запретив продавать России «Мистрали»

Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему США проиграли, когда запретили Франции продавать России вертолетоносцы «Мистраль».
ПолитРоссия вчера в 14:57
Культура

Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»

Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
RuNews24.ru вчера в 09:56
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
РИА Новости вчера в 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное