Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗадержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР

Ранее ответственный секретарь комиссии ЕР по этике Евгений Ревенко заявил, что Вдонин в пьяном виде сел за руль автомобиля, "наплевав на закон и безопасность других людей". По его словам, во время задержания региональный депутат "козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры".
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Валерий Лидин
Поведение Владимира Васильевича является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понёс заслуженное наказание.
— Валерий Лидин, российский политикRT на русском 14:59

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