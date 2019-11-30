Поведение Владимира Васильевича является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понёс заслуженное наказание.

Ранее ответственный секретарь комиссии ЕР по этике Евгений Ревенко заявил, что Вдонин в пьяном виде сел за руль автомобиля, "наплевав на закон и безопасность других людей". По его словам, во время задержания региональный депутат "козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры".

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Армия и оружие Столтенберг назвал Россию главной угрозой для НАТО Отвечая на вопрос журналиста о главной угрозе для НАТО, Столтенберг заявил, что это, без сомнения Россия, именно она является главной угрозой для альянса.

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Происшествия В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге.

Политика Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма Американская корпорация Apple решила пересмотреть политику обозначения в своих приложениях «спорных» границ и территорий после того, как в сервисе «Погода» Крым начал отображаться российским.