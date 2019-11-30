Политика
РИА НовостиЗадержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР
Ранее ответственный секретарь комиссии ЕР по этике Евгений Ревенко заявил, что Вдонин в пьяном виде сел за руль автомобиля, "наплевав на закон и безопасность других людей". По его словам, во время задержания региональный депутат "козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры".
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Поведение Владимира Васильевича является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понёс заслуженное наказание.
— Валерий Лидин, российский политикRT на русском 14:59
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Эксперты проанализировали предложения на рынке по состоянию на конец года и составили топ-5 самых дешевых иномарок в РФ.
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Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
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Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
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В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газа, пострадал ребенок
В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал ребенок, передает РИА Новости.
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Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Армия и оружие
Столтенберг назвал Россию главной угрозой для НАТО
Отвечая на вопрос журналиста о главной угрозе для НАТО, Столтенберг заявил, что это, без сомнения Россия, именно она является главной угрозой для альянса.
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В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
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Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
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Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
Спорт
Россия не смогла выйти в финал ЧМ по пляжному футболу
Российская сборная в дополнительное время уступила итальянцам в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу.
Авто
Стало известно, что изменится для автомобилистов России с 1 декабря
С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
Общество
В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару
В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару По мнению Андрея Разина, это могло быть связано с развернутой в России травлей певицы.
Гаджеты
В Huawei рассказали, в чем Harmony OS лучше Android
Старший вице-президент Huawei по связям с общественностью Джой Тан во время общения с журналистами рассказал, чем операционная система Harmony лучше Android.
Общество
Косметолог предупредила о последствиях процедуры «губы дьявола»
В Instagram появился новый тренд — так называемые «губы дьявола» или «губы-осьминоги», ради получения которых девушки меняют контур губ, делая его более волнистым.
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Происшествия
В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России
Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге.
Наука
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
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Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма
Американская корпорация Apple решила пересмотреть политику обозначения в своих приложениях «спорных» границ и территорий после того, как в сервисе «Погода» Крым начал отображаться российским.
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка
После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
Происшествия
В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек
В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
Политика
В Крыму заявили о возобновлении судебного процесса по скифскому золоту
После мероприятия права на экспонаты выразили российская и украинская стороны, что затрудняет решение о том, кому именно возвращать скифское золото.
Политика
В Киеве допустили возможность прямых поставок газа из России
Если цена на газ будет привязана к европейскому индикатору, то Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России в Европу.
Футбол
«Ливерпуль» оказался сильнее «Брайтона» в матче АПЛ
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Киркоров показал личный вагон, в котором гастролирует по стране
Певец Филипп Киркоров показал комфортабельный вагон, в котором ездит на гастроли по стране.
Здоровье
В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей
Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.