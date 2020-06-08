Врачи проводят операцию мужчине, устроившему стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненому при задержании. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

с чего всё началось

"Следователи пока не могут допросить задержанного, ему сейчас проводят операцию", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что допрос состоится после того, как врачи дадут разрешение. Установлена личность задержанного.

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