Происшествия
ТАССЗадержанному в Москве стрелку проводят операцию
"Следователи пока не могут допросить задержанного, ему сейчас проводят операцию", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что допрос состоится после того, как врачи дадут разрешение. Установлена личность задержанного.
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с чего всё началось
Врачи проводят операцию мужчине, устроившему стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненому при задержании. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.ТАСС02:23
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Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Экономика
В России снятие наличных с карт стало непопулярным
Центральный Банк РФ выпустил статистический бюллетень, из которого следует, что снятие наличных средств стало самой непопулярной операцией по банковским картам в России в первом квартале текущего года.
Вести Подмосковья 03:14
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Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Общество
В Крыму выявили 11 носителей коронавируса, ещё один пациент умер
Симферополь, 6 июня 2020, 11:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у 11 граждан, один пациент скончался.
REGNUM 06 июня в 04:02
Политика
Власти обсуждают обновление госпитального флота
Вопрос поднял глава Минобороны Сергей Шойгу: министерство предложило купить в Китае два судна ро-ро (для накатных грузов) и за три года переоборудовать их в госпитальные, что в общей сложности обойдется в 8 млрд руб. Но Минпромторг настаивает на постройке судов в РФ.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
Власти Нью-Йорка отменили комендантский час
News.ru вчера в 08:19
Армия и оружие
The National Interest (США): Путин планирует открытое противостояние в сфере контроля над вооружениями? (The National Interest)
Соединенные Штаты и Россия движутся к противостоянию в сфере контроля над вооружениями, несмотря на то, что правительства обеих стран сконцентрировались на борьбе с распространением коронавируса.
ИноСМИ вчера в 22:34
Космос
Обнаружена экзопланета, похожая на Землю
Популярная механика 05 июня в 08:34
Общество
Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы.
Российская газета 00:53
Общество
Каждый второй россиянин рискует лишиться работы или части дохода
Как отмечают исследователи, временное закрытие предприятий и падение объемов производства может привести не только к потере работы в краткосрочной перспективе для большой части россиян, но и к уменьшению и задержке заработной платы, а также к вынужденному отпуску.
Mockva.ru вчера в 17:28
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета вчера в 12:13
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru вчера в 08:38
Общество
Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17
В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
Здоровье
Вакцинация от гриппа начнется в России в августе
Сезонная вакцинация от гриппа в 2020 году начнется в России раньше обычного.
Вести.Ru 06 июня в 08:56
Религия
Православные христиане отмечают день Святого Духа
РИА Новости вчера в 17:57
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Здоровье
42 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
6 июня в Амурской области зарегистрировано 42 новых случая коронавируса: 19 - в Благовещенске, 13 - в Свободном, пять - в Магдагачинском районе, по два - в Шимановске и Серышевском районе, один - в Тынде.
Телепорт 06 июня в 03:57
Политика
Трамп раскритиковал Колина Пауэлла за поддержку Байдена
Президент США Дональд Трамп в воскресенье отреагировал на то, что экс-госсекретарь Колин Пауэлл (в период президентства Джорджа Буша) заявил о поддержке на грядущих выборах в президенты наиболее вероятного кандидата от демократической партии Джо Байдена.
РИА Новости вчера в 11:39
Происшествия
В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих
В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
Единоборства
Пакьяо собирается баллотироваться на пост президента Филиппин
Легендарный боксер Мэнни Пакьяо хочет стать президентом Филиппин. Об этом заявил основатель компании Top Rank Promotions Боб Арум.
Bookmaker-ratings.ru 02:29
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Авто
Назвали нововведения, которые затронут автомобилистов летом
Названы три нововведения, которые затронут автолюбителей летом.
Тарантас Ньюс вчера в 23:33
Экономика
«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний
Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
RT на русском 01:53
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Общество
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 01:04
Общество
За сутки коронавирус подтвердился у 228 жителей Воронежской области
В Воронежской области за минувшие сутки заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось у 228 жителей.
Обозреватель Врн 02:12
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Энергетика
Котировки нефти растут на мировых биржах
Ростом котировок эталонных марок нефти начинается биржевая торговля на этой неделе, цена барреля Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE Future утром в понедельник превысила 43,2 доллара, показав рост в 0,9 доллара (2,13%) к уровню закрытия предыдущей торговой сессии, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 02:37