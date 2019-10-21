В Саратове следователи предъявили обвинение 35-летнему местному жителю, задержанному по подозрению в резонансном убийстве школьницы.

В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы

Происшествия В Екатеринбурге суд арестовал застрелившего посетителя банка грабителя Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения мужчине, который в ходе нападения на отделение банка «Открытие» застрелил посетителя, сообщили РБК в пресс-службе Свердловского областного суда.

Экономика ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.

Происшествия Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае Трагедия произошла в субботу в районе поселка Щетинкино на реке Сейба в Красноярском крае — жертвами разрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели стали 15 человек, судьба пяти остается неизвестной.

Происшествия СК завершил расследование ДТП в Тверской области с 13 погибшими Следственный комитет Тверской области завершил расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором в 2018 году погибли 13 человек, говорится в понедельник, 21 октября, на сайте СК России.

Происшествия Ущерб по делу банкира Гордеева из ОФК-банка вырос более чем вдвое К статье о злоупотреблении полномочиями добавились обвинения в растрате, сумма ущерба по его делу выросла почти в два раза, а его самого из-под домашнего ареста отправили в СИЗО.

Кино Критики: «Тёмные судьбы» — лучший фильм франшизы после «Терминатора 2» В своих первых отзывах на фильм «Терминатор: Тёмные судьбы», опубликованных в сети, критики называли этот фильм лучшей картиной франшизы после «Терминатора 2». Об этом 21 октября сообщил портал We Got This Covered.

Политика Die Welt – Путин одержал победу без войны Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.

Общество В Испании идёт подготовка к эксгумации останков Франсиско Франко Власти Испании настаивают на том, что останки Франко не могут покоиться в Долине павших, так как там захоронены погибшие во время гражданской войны.

Общество Опубликовано фото из больницы, где находится Заворотнюк В Интернете появились снимки из медицинского центра на Рублёвке, где, по предварительным данным, актриса Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию после лечения.

Армия и оружие Шойгу рассказал о причинах выхода США из ДРСМД Существует высокая вероятность того, что США развернут в Азии и Европе те ракеты, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).