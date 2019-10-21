Происшествия
Российская газетаВ Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы
В Саратове следователи предъявили обвинение 35-летнему местному жителю, задержанному по подозрению в резонансном убийстве школьницы.
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Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
Технологии
«Роскачество» дало советы на случай кражи смартфона
Специалисты «Роскачества» рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи.
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала купание супруга в ледяной воде
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
Футбол
Карпова сделала дубль за «Севилью», забив первые голы в сезоне
«Севилья» в матче 6-го тура женской Примеры разгромила «Эспаньол» (4:0). Нападающая «Севильи» Надежда Карпова отметилась дублем в этом матче.
Происшествия
В Екатеринбурге суд арестовал застрелившего посетителя банка грабителя
Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения мужчине, который в ходе нападения на отделение банка «Открытие» застрелил посетителя, сообщили РБК в пресс-службе Свердловского областного суда.
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Авто
Hummer может вернуться на рынок как электромобиль
По предварительным данным, обновленная модель Hummer может появиться на мировом транспортном рынке в 2021 году.
Происшествия
Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Трагедия произошла в субботу в районе поселка Щетинкино на реке Сейба в Красноярском крае — жертвами разрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели стали 15 человек, судьба пяти остается неизвестной.
Происшествия
СК завершил расследование ДТП в Тверской области с 13 погибшими
Следственный комитет Тверской области завершил расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором в 2018 году погибли 13 человек, говорится в понедельник, 21 октября, на сайте СК России.
Политика
Клинтон опубликовала пародию на послание Трампа в виде письма Хрущеву
В вымышленном документе, датированном 1962 годом и пародирующем стиль письма Трампа Эрдогану, Кеннеди просит Хрущева убрать советские ракеты с Кубы.
Единоборства
Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве
Происшествия
Ущерб по делу банкира Гордеева из ОФК-банка вырос более чем вдвое
К статье о злоупотреблении полномочиями добавились обвинения в растрате, сумма ущерба по его делу выросла почти в два раза, а его самого из-под домашнего ареста отправили в СИЗО.
Кино
Критики: «Тёмные судьбы» — лучший фильм франшизы после «Терминатора 2»
В своих первых отзывах на фильм «Терминатор: Тёмные судьбы», опубликованных в сети, критики называли этот фильм лучшей картиной франшизы после «Терминатора 2». Об этом 21 октября сообщил портал We Got This Covered.
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Политика
Die Welt – Путин одержал победу без войны
Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.
Армия и оружие
США установят на корабле первый боевой лазер
По данным портал Drive, лазерный комплекс доставили на базу ВМС США в Сан-Диего; его установят на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27).
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Общество
В Испании идёт подготовка к эксгумации останков Франсиско Франко
Власти Испании настаивают на том, что останки Франко не могут покоиться в Долине павших, так как там захоронены погибшие во время гражданской войны.
Футбол
Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Общество
Опубликовано фото из больницы, где находится Заворотнюк
В Интернете появились снимки из медицинского центра на Рублёвке, где, по предварительным данным, актриса Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию после лечения.
Армия и оружие
Шойгу рассказал о причинах выхода США из ДРСМД
Существует высокая вероятность того, что США развернут в Азии и Европе те ракеты, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Космос
В NASA сообщили об успешной подготовке высадки первой женщины на Луну
В Алабаме успешно прошли испытания двигателя, построенного специально для космическом корабле NASA Orion, который в 2024 году должен отправить на Луну первую женщину-астронавта.
Гаджеты
Huawei выпустит планшет, похожий на iPad Pro
Общество
ФАС возбудила дело против «Победы» за аудиорекламу на борту
Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении лоускотера "Победа" по признакам нарушения рекламного законодательства из-за трансляции аудиорекламы на борту самолетов.
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Армия и оружие