Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы

В Саратове следователи предъявили обвинение 35-летнему местному жителю, задержанному по подозрению в резонансном убийстве школьницы.
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СК предъявил обвинение задержанному за убийство девочки в Саратове

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Существует высокая вероятность того, что США развернут в Азии и Европе те ракеты, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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