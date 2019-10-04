Политика

Газета.RuГазета.RuЗадержанную в Иране российскую журналистку Юзик скоро отпустят

Задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик скоро выпустят на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Ирана. Отмечается, что ее задержали для получения объяснений.
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Мария Захарова
В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки.
— Мария Захарова, российский дипломатФонтанка.Ру 07:18

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