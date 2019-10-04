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Задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик скоро выпустят на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Ирана. Отмечается, что ее задержали для получения объяснений.

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