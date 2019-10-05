с чего всё началось

В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки.

Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик в скором времени освободят. Об этом сообщили в МИД Ирана, передает в пятницу, 4 октября, РИА Новости. По информации ведомства, ее задержали для «дачи объяснений».

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