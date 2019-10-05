Политика
РИА НовостиВ Иране освободят задержанную российскую журналистку
Иранские власти освободят задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Аббас Мусави. По словам дипломата, россиянку задержали "для дачи ряда объяснений".
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В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки.
— Мария Захарова, российский дипломатФонтанка.Ру вчера в 07:18
с чего всё началось
Бывший муж Юзик Борис Войцеховский рассказал, что Юлия несколько лет работала в Тегеране корреспондентом, и недавно она вновь поехала туда по приглашению, но в аэропорту у нее отобрали паспорт.Дождьвчера в 12:13
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