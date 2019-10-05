с чего всё началось

В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки.

Иранские власти освободят задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Аббас Мусави. По словам дипломата, россиянку задержали "для дачи ряда объяснений".

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