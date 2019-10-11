Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима. Ее признали виновной в контрабанде и хранении наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Тайца.

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Наука Боевую летающую тарелку создали в Китае Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.

Гаджеты Microsoft добавила в новые клавиатуры кнопку для эмодзи Компания Microsoft представила новые клавиатуры с двумя новыми клавишами.

Политика На Украине назвали «главную ошибку» Зеленского Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.

Армия и оружие Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии Турция направила на свою военную операцию, которая накануне, 9 октября, началась в Сирии, танки Leopard 2A4 и М60А3.

Происшествия Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни Госдума разместила на своей странице в соцсети "Вконтакте" опрос с целью узнать отношение граждан РФ к возвращению смертной казни.

Кино Marvel может снять женское супергеройское кино Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.

Кино В США умер актёр Роберт Форстер В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет скончался актёр Роберт Форстер.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Авто Рассекречены все версии Kia Seltos для России В моторную гамму нового автомобиля войдут двухлитровый атмосферник с отдачей 149 л. с. и 177-сильный турбодвигателем объемом 1,6 л. Сочетаются с ними вариатор или семиступенчатый преселективный робот, а также передний или полный привод.

Происшествия Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком.

Наука Ученые рассказали, какая опасность может скрываться в медленной ходьбе Сбор информации на протяжении практически всей жизни участников эксперимента позволил выяснить, что те, у кого в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта и слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют тенденцию к медленной ходьбе.

Армия и оружие Турецкая армия нейтрализовала 399 курдских бойцов — Минобороны Турции Турецкие военные в ходе своей операции «Источник мира» на северо-востоке Сирийской Арабской Республики нейтрализовали 399 членов Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов (РПК-YPG).

Происшествия Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.

Футбол «Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.

Фигурное катание Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.

Армия и оружие Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) поставили охрану у могилы первого главы ДНР Александра Захарченко.

Политика Зеленский рассказал о шокированной поведением Порошенко Европе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.

Экономика Акции «Яндекса» упали более чем на 15% Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.

Экономика Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.

Армия и оружие США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.

Политика В США начали расследование в отношении адвоката Трампа Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Хоккей Величкин ушел с поста вице-президента магнитогорского «Металлурга» Магнитогорский «Металлург» объявил на своем официальном сайте о расторжении контракта с вице-президентом клуба Геннадием Величкиным.