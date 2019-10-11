Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЗадержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима. Ее признали виновной в контрабанде и хранении наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Тайца.
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