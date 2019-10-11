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ИзвестияИзвестияВ России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики

Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
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