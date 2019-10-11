Происшествия
РИА НовостиЗадержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
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Израильтянку, летевшую транзитом через Россию с 10 граммами гашиша в багаже, приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил к семи с половиной годам колонии гражданку Израиля и США Нааму Иссахар, которую обвиняли в контрабанде (пункт «в» части 2 статьи 229.1) и хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК), сообщил «Медиазоне» адвокат Александр Тайц.Медиазона09:55
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Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии за контрабанду наркотиков
Комсомольская правда13:10
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Соединённые Штаты и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для новой, более обширной сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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