Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЗадержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии

Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
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Израильтянку, летевшую транзитом через Россию с 10 граммами гашиша в багаже, приговорили к 7,5 годам колонии

Химкинский городской суд приговорил к семи с половиной годам колонии гражданку Израиля и США Нааму Иссахар, которую обвиняли в контрабанде (пункт «в» части 2 статьи 229.1) и хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК), сообщил «Медиазоне» адвокат Александр Тайц.
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Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии за контрабанду наркотиков

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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 15:35, Ашберн
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