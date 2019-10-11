Химкинский городской суд приговорил к семи с половиной годам колонии гражданку Израиля и США Нааму Иссахар, которую обвиняли в контрабанде (пункт «в» части 2 статьи 229.1) и хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК), сообщил «Медиазоне» адвокат Александр Тайц.

с чего всё началось

Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии

Армия и оружие Путин назвал возможные последствия военной операции Турции в Сирии Военная операция Турции на севере Сирии может способствовать бегству десятков особо опасных боевиков ИГИЛ*.

Футбол Украина — Литва 2:0 (2-й тайм) Сборная Украины одержала победу над национальной командой Литвы в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Футбол Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020 Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Риги Министерство обороны России опубликовало архивные документы в связи с 75-летней годовщиной освобождения столицы Латвии от немецко-фашистских оккупантов.

Экономика Котировки «Яндекса» упали более чем на 12% Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.

Кино Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет чернокожий гей Если сделка состоится, Портер не только сыграет роль крестной феи, и напишет музыку для картины.

Культура Косплеершу дисквалифицировали за «блэкфейс» с образом Pyke Французскую модель Элис Ливанарт дисквалифицировали с финального этапа конкурса EuroCosplay.

Политика Президент Азербайджана обвинил власти Армении в героизации фашизма Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.

Футбол Докампо: «Чемпионат России намного сильнее чемпионата Украины» Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо, поработавший в киевском «Динамо», сравнил футбол в России и на Украине.

Фигурное катание Косторная лидирует после короткой программы на Finlandia Trophy Россиянка Алёна Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк ответила на сообщения об ухудшении состояния актрисы Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла сообщения об ухудшении состояния здоровья матери.

Политика Трамп разрешит Минфину США вводить санкции в отношении Турции Президент США Дональд Трамп подпишет указ, согласно которому Министерство финансов США сможет вводить санкции в отношении Турции за действия в Сирии.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.

Теннис Медведев поделился ожиданиями от полуфинала на турнире в Шанхае Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от полуфинального матча на турнире в Шанхае против представителя Греции Стефаноса Циципаса.

Армия и оружие Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара США в скором времени могут принять на вооружение новую ракету средней дальности, предназначенную для поражения центров управления российскими стратегическими ядерными силами, заявил в пятницу член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Спорт Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.

Киберспорт Valve смягчит ограничения в матчмейкинге на время выходных Вечером 10 октября Valve выпустила обновление матчмейкинга, в котором исправила некоторые ошибки и ввела новые ограничения для поиска соперников.

Политика Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.

Игры Ведущий сценарист Dragon Age анонсировал видеоигру-мюзикл В прошлом месяце бывший ветеран BioWare и ведущий сценарист первых частей Dragon Age Дэвид Гейдер основал собственную студию Summerfall Studios, а теперь он анонсировал первый проект студии - приключенческий мюзикл Chorus с Троем Бейкером и Лорой Бэйли.