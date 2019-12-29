Происшествия
МР7.руФСБ задержала подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге
Сотрудники федеральной службы безопасности задержали двух россиян по подозрению в подготовке терактов на территории Петербурга в новогодние праздники. Об этом 29 декабря сообщил ТАСС.
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с чего всё началось
Сотрудники ФСБ России после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.ТАССвчера в 11:41
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Задержанные за подготовку теракта в Петербурге дают признательные показания
Телеканал Санкт-Петербург03:25
ФСБ задержала двух россиян, готовивших в Петербурге теракт на Новый год
Петербургский дневниквчера в 11:45
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Армия и оружие
В Британии раскрыли требования генералов к танку «Армата»
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Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
Космос
В Китае запустили тяжелую ракету-носитель «Чанчжэн-5»
Крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5» запустил в пятницу, 27 декабря, центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР).
Театры
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Департамент культуры Москвы назначил художественным руководителем театра «Современник» режиссера Виктора Рыжакова с 4 января 2020 года, сообщает «Ъ». Рыжаков Виктор Анатольевич родился в Хабаровске в 1960 году.
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки по мировому соглашению
"Газпром" и "Нафтогаз" пропустили формальный дедлайн подписания мирового соглашения об отказе от всех исков, по которым нет окончательного решения суда.
Хоккей
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Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
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Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата, с которой "столкнутся наши дети и внуки", и других стоящих перед немцами новых вызовах, текст ее речи находится в распоряжении РИА Новости.
Экономика
Максимальный размер долга будет ограничен с 1 января
С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
Хоккей
«Авангард» разгромил челябинский «Трактор»
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Наука
В джунглях Мексики археологами найден большой дворец индейцев Майя
В Мексике в джунглях штата Юкатан в окрестностях древнего города Кулуба был обнаружен большой дворец индейцев Майя.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на зачинщиков Второй мировой войны
Американский посол США в Польше Джорджетт Мосбахер сообщила, кто является истинными виновниками начала Второй мировой войны.
Технологии
В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций
Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
Армия и оружие
В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
Здоровье
Врачи рассказали о противопоказаниях для похода в баню
Посещение бани может оказаться серьезным стрессом для организма, поэтому необходимо здраво оценить состояние своего здоровья перед походом в парилку, заявили опрошенные РИА "Новости" врачи.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров познакомил россиян со своей семьей
Киркоров добавил, что его родственница является популярной оперной певицей. По его мнению, у тети Мари волшебное сопрано.
Музыка
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Авто
Geely выпустит семиместный кроссовер Geely VX11
Компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер.
Здоровье
Презумпцию согласия на донорство органов могут закрепить в законе
Важно, что в законопроекте детально прописана обязанность врачей после смерти мозга у пациента ставить в известность его родственников о намерении изъять у него органы, а если родственников нет, то решать это с помощью консилиумов.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Наука
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Ученые выяснили, что люди, которые спят слишком мало, или слишком много одинаково рискуют заболевать фиброзом легких в два-три раза чаще.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Спорт
Крамер призвал наказать шведского лыжника за инцидент с Большуновым
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер призвал наказать шведа Карл-Йохана Вестберга за нецензурную лексику в адрес россиянина Александра Большунова в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
Шоу-бизнес
Муж Нюши Игорь Сивов опубликовал фото с детьми от разных браков
Муж певицы Нюши Игорь Сивов решил показать подписчикам в Instagram своих наследников от разных браков.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Политика
Allseas не станет возобновлять строительство «Северного потока-2»
Вывод судов Allseas из строительства "Северного потока-2" произошел на фоне санкций США в отношении компаний, участвующих в прокладке российских газопроводов.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила пикантное фото без лифчика
В подтверждение своих слов Макеева прикрепила скрин исследования, доказывающего, что ношение лифчиков вредно для женской груди.
Хоккей
Сборная Канады по хоккею обыграла Германию на МЧМ-2020
Молодёжная сборная Канады по хоккею победила Германию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Транспорт
Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».