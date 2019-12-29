Происшествия

МР7.руМР7.руФСБ задержала подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге

Сотрудники федеральной службы безопасности задержали двух россиян по подозрению в подготовке терактов на территории Петербурга в новогодние праздники. Об этом 29 декабря сообщил ТАСС.
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ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге в новогодние праздники

Сотрудники ФСБ России после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
ТАССвчера в 11:41

Подробнее о событии

Двое задержанных за подготовку терактов в Петербурге дают признательные показания

ТАСС03:00

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

РИА Новости04:50

Задержанные за подготовку теракта в Петербурге дают признательные показания

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Задержанные за подготовку терактов в Петербурге дают признательные показания

78.ru03:18

Что произошло за день: понедельник, 30 декабря

Интерфакс12:40

ФСБ задержала двух россиян, готовивших в Петербурге теракт на Новый год

Петербургский дневниквчера в 11:45

ФСБ: Задержаны двое россиян, которые готовили новогодние теракты в Петербурге. Информацию передали США

Фонтанка.Рувчера в 11:34
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В Британии раскрыли требования генералов к танку «Армата»

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Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения

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Газета.Ru 19:43
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Ученые допустили резкое похолодание в Европе в течение ста лет

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Газета.Ru 22:00
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Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата

Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата, с которой "столкнутся наши дети и внуки", и других стоящих перед немцами новых вызовах, текст ее речи находится в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:13
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Максимальный размер долга будет ограничен с 1 января

С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
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«Авангард» разгромил челябинский «Трактор»

В понедельник, 30 декабря, челябинский «Трактор» сыграл на домашнем льду с омским «Авангардом».
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В джунглях Мексики археологами найден большой дворец индейцев Майя

В Мексике в джунглях штата Юкатан в окрестностях древнего города Кулуба был обнаружен большой дворец индейцев Майя.
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Посол США в Польше указала Путину на зачинщиков Второй мировой войны

Американский посол США в Польше Джорджетт Мосбахер сообщила, кто является истинными виновниками начала Второй мировой войны.
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В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций

Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
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Армия и оружие

В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
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Врачи рассказали о противопоказаниях для похода в баню

Посещение бани может оказаться серьезным стрессом для организма, поэтому необходимо здраво оценить состояние своего здоровья перед походом в парилку, заявили опрошенные РИА "Новости" врачи.
Газета.Ru 21:26
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Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
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Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

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Компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер.
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Презумпцию согласия на донорство органов могут закрепить в законе

Важно, что в законопроекте детально прописана обязанность врачей после смерти мозга у пациента ставить в известность его родственников о намерении изъять у него органы, а если родственников нет, то решать это с помощью консилиумов.
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Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

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Ученые: некачественный сон может повысить риск фиброза легких

Ученые выяснили, что люди, которые спят слишком мало, или слишком много одинаково рискуют заболевать фиброзом легких в два-три раза чаще.
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СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
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