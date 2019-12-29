Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЗадержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ. В спецслужбе отметили, что у подозреваемых изъяли улики, подтверждающие обвинение.
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с чего всё началось

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге в новогодние праздники

Сотрудники ФСБ России после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
ТАССвчера в 11:41

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Что произошло за день: понедельник, 30 декабря

Интерфакс12:40

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

РИА Новости04:50

Двое задержанных за подготовку терактов в Петербурге дают признательные показания

ТАСС03:00

Задержанные за подготовку терактов в Петербурге дают признательные показания

78.ru03:18

Задержанные за подготовку теракта в Петербурге дают признательные показания

Телеканал Санкт-Петербург03:25

ФСБ задержала двух россиян, готовивших в Петербурге теракт на Новый год

Петербургский дневниквчера в 11:45

ФСБ: Задержаны двое россиян, которые готовили новогодние теракты в Петербурге. Информацию передали США

Фонтанка.Рувчера в 11:34
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Политика

В России ответили на слова посла США о Второй мировой войне

Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".
РИА Новости 15:50
Политика

Брифинг в кабмине Украины по газу отменен

Ранее в понедельник кабинет министров разрешил "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" договор о предоставлении услуги по организации транспортировке газа территорией страны на 2020-2024 годы, а также соглашение об урегулировании существующих газовых споров и основных условиях дальнейших взаимоотношений по организации транзита газа с "Газпромом".
Интерфакс 14:51
Шоу-бизнес

Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера

В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
Московский Комсомолец 13:05
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве

Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
Газета.Ru 13:41
Общество

Скончался главный конструктор бомбардировщика Ту-160

Близнюк родился 12 апреля 1928 года. Работал в ОКБ им. Туполева, где, в частности, руководил работами по созданию бомбардировщика Ту-160.
Известия 15:18
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Вести.Ru 05:11
Происшествия

В Техасе неизвестный открыл стрельбу в церкви

REGNUM вчера в 15:06
Политика

«Опоздали на год»: Forbes оценил санкции против «Северного потока – 2»

Издание отмечает, что США опоздали на год с введением ограничительных мер против против газопровода.
РИА Новости 15:40
Культура

Как и зачем Netflix экранизировал сагу Анджея Сапковского «Ведьмак»

Под руку подпалась сага польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак».
Страницы Воронежской культуры вчера в 02:15
Авто

Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей

Как стало известно, порядка 640 тысяч автомобилей имеют разные дефекты.
Tvoe-avto.com 03:21
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли при пожаре в частном доме

РИА Новости 13:41
Политика

В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях

Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
РИА Новости 09:39
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж за баскетболиста

Отношения Марины Григорьевой-Апполоновой с игроком подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Андреем Зубковым перешли на новый уровень.
Lisa.ru 04:15
Музыка

Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»

Взгляд.ру 09:59
Авто

В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class

Мировая премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается в первой половине 2020 года.
Автоновости дня 06:50
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru 11:55
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала, как отдыхает с Давидом Манукян в Куршевеле

33-летняя певица Ольга Бузова несколько часов назад приземлилась в Куршевеле.
Paparazzi.ru вчера в 10:51
Происшествия

Пациентка обвинила московского врача-анестезиолога в изнасиловании

Женщина обвинила врача-анестезиолога одной из больниц в Москве в изнасиловании.
Известия 08:58
Религия

В РПЦ объяснили разрешение «иностранных» имен при крещении

Решение Священного Синода Русской православной церкви, допускающее крещение верующих с "иностранными" именами, отражает, в том числе, заботу Церкви о сохранении национальной культуры, и для многих народов России оно будет "большой отрадой и утешением", заявил РИА Новости замглавы синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько).
РИА Новости 09:48
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге

Дзержинский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу задержанного по подозрению в подготовке теракта в новогодние праздники в Санкт-Петербурге и участии в деятельности террористической организации ИГИЛ*, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
РИА Новости 10:58
Политика

В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию

30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
Вести.Ru 15:43
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru 06:54
Происшествия

Количество пострадавших в ДТП под Псковом выросло до 21 человека

Российская газета 01:10
Происшествия

Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске

Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Известия 12:16
Шоу-бизнес

У сына Елены Яковлевой перекосило лицо после сведения тату

Например, после последнего посещения косметолога, который обработал лазером Денису зону подбородка, у парня отекло и перекосило лицо, что считается допустимым.
Uznayvse.ru 28 декабря в 08:57
Общество

В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе

В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
Радио Комсомольская правда 10:47
Общество

Худрук «Практики» оценила назначение Рыжакова худруком «Современника»

Художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина назвала «невероятно разумным» назначение режиссера Виктора Рыжакова худруком театра «Современник».
Известия 09:45
Здоровье

В Самаре гомосексуалистам запретили быть донорами крови

В Самаре на сайте станции переливания крови разместили информацию о том, кто не может стать донором.
Алтапресс 27 декабря в 10:16
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Rambler News Service 03:24
Общество

Россия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор ввел ограничения на импорт цитрусовых с территории Китая. об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 12:44
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