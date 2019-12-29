Происшествия
РИА НовостиЗадержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ. В спецслужбе отметили, что у подозреваемых изъяли улики, подтверждающие обвинение.
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с чего всё началось
Сотрудники ФСБ России после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.ТАССвчера в 11:41
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Задержанные за подготовку теракта в Петербурге дают признательные показания
Телеканал Санкт-Петербург03:25
ФСБ задержала двух россиян, готовивших в Петербурге теракт на Новый год
Петербургский дневниквчера в 11:45
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В РПЦ объяснили разрешение «иностранных» имен при крещении
Решение Священного Синода Русской православной церкви, допускающее крещение верующих с "иностранными" именами, отражает, в том числе, заботу Церкви о сохранении национальной культуры, и для многих народов России оно будет "большой отрадой и утешением", заявил РИА Новости замглавы синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько).
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Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге
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