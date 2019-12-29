Происшествия
РИА НовостиЗадержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ. В спецслужбе отметили, что у подозреваемых изъяли улики, подтверждающие обвинение.
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с чего всё началось
Сотрудники ФСБ России после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.ТАССвчера в 11:41
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ФСБ задержала двух россиян, готовивших в Петербурге теракт на Новый год
Петербургский дневниквчера в 11:45
Задержанные за подготовку теракта в Петербурге дают признательные показания
Телеканал Санкт-Петербург03:25
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Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
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21 декабря Киев и Москва согласовали параметры нового контракта на транзит газа через Украину и договорились о полном урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам.
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В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
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Происшествия
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Американские ученые нашли объяснение тому, почему птенцы американской лысухи бывают разного цвета: от бледного до ярко-красного.
Футбол
Арсенал — Челси 1:2
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Allseas не станет возобновлять строительство «Северного потока-2»
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Прояснен механизм адаптации растений к колебаниям концентрации нитратов
Международная группа ученых, в составе которых был и исследователь из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, смогла выяснить адаптационные механизмы, связанные с действием белка-транскриптора нитрата плазматической мембраны NRT1.1, влияющие на восприятие растением нитратов.
Космос
Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС
Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.
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Бен-Йеддер признан лучшим игроком «Монако» в первой части Лиги 1
Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер признан лучшим игроком команды в первой части чемпионата Франции по версии болельщиков.29-летний футболист набрал 69% голосов.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Хоккей
Хождение по грани: выйдут ли наши хоккеисты из группы МЧМ
Не исключено, что подопечные Валерия Брагина займут одно из первых мест, получив в плей-офф относительно комфортный календарь.
Шоу-бизнес
У сына Елены Яковлевой перекосило лицо после сведения тату
Например, после последнего посещения косметолога, который обработал лазером Денису зону подбородка, у парня отекло и перекосило лицо, что считается допустимым.
Футбол
Роналду стал лучшим футболистом 2019-го по версии Globe Soccer Awards
Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", получил престижную награду за выдающиеся достижения в футболе Globe Soccer Awards в 2019 году.
Происшествия
В Челябинской области взорвалась АЗС
В городе Сатка Челябинской области произошел взрыв газовой автозаправочной станции. Об этом в социальных сетях сообщают жители города.
Религия
В РПЦ разъяснили изменение правил крещения детей
Заместитель главы синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион рассказал, для чего в правила крещения детей были внесены изменения, а также разъяснил отдельные моменты этого нововведения.
Здоровье
Роспотребнадзор: 78% школьников употребляют фастфуд и газировку
Порядка 78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
МИД РФ устроит вечеринку в стиле «Великого Гэтсби»
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Армия и оружие
Гутерреш и Помпео обсудили удары США по объектам ополчения в Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили удары американских ВВС по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Общество
В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе
В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
Гаджеты
В Россию пришел смартфон с NFC и огромным экраном за 7990 рублей
На российском рынке стартовали продажи смартфона Digma Citi 653, главной особенностью которого стало наличие модуля NFC и большой 6,53-дюймовый экран.
Армия и оружие
Fronda (Польша): сколько тратит Россия на армию и вооружения? (fronda.pl)
В первую очередь следует опровергнуть тезис о том, что Россия сокращает расходы на сферу безопасности.