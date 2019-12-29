Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЗадержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ. В спецслужбе отметили, что у подозреваемых изъяли улики, подтверждающие обвинение.
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с чего всё началось

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге в новогодние праздники

Сотрудники ФСБ России после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
ТАССвчера в 11:41

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Что произошло за день: понедельник, 30 декабря

Интерфакс12:40

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

РИА Новости04:50

ФСБ задержала двух россиян, готовивших в Петербурге теракт на Новый год

Петербургский дневниквчера в 11:45

Задержанные за подготовку терактов в Петербурге дают признательные показания

78.ru03:18

Двое задержанных за подготовку терактов в Петербурге дают признательные показания

ТАСС03:00

Задержанные за подготовку теракта в Петербурге дают признательные показания

Телеканал Санкт-Петербург03:25

ФСБ: Задержаны двое россиян, которые готовили новогодние теракты в Петербурге. Информацию передали США

Фонтанка.Рувчера в 11:34
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Общество

Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк

РБК 15:58
Политика

Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Известия 11:09
Политика

Россия и Украина подписали документы по газовому транзиту

21 декабря Киев и Москва согласовали параметры нового контракта на транзит газа через Украину и договорились о полном урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам.
Коммерсантъ 16:27
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru вчера в 16:20
Политика

В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

Россия и Китай должны не проводить морские учения с Ираном, а вводить санкции против Тегерана, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
РИА Новости 13:55
Происшествия

В Нью-Йорке задержали подозреваемого в нападении с ножом у синагоги

Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в нападении с ножом у дома раввина недалеко у синагоги, из-за которого пострадали пять человек.
РБК вчера в 03:12
Экономика

В России посчитали число бедных

Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Lenta.ru 08:54
Наука

Яркие перья сделали младших птенцов лысухи любимчиками у родителей

Американские ученые нашли объяснение тому, почему птенцы американской лысухи бывают разного цвета: от бледного до ярко-красного.
N+1 15:00
Футбол

Арсенал — Челси 1:2

ProstoProSport вчера в 08:16
Политика

Allseas не станет возобновлять строительство «Северного потока-2»

Вывод судов Allseas из строительства "Северного потока-2" произошел на фоне санкций США в отношении компаний, участвующих в прокладке российских газопроводов.
Радио Sputnik 05:57
Наука

Прояснен механизм адаптации растений к колебаниям концентрации нитратов

Международная группа ученых, в составе которых был и исследователь из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, смогла выяснить адаптационные механизмы, связанные с действием белка-транскриптора нитрата плазматической мембраны NRT1.1, влияющие на восприятие растением нитратов.
Индикатор 12:42
Космос

Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС

Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.
Взгляд.ру 06:15
Футбол

Бен-Йеддер признан лучшим игроком «Монако» в первой части Лиги 1

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер признан лучшим игроком команды в первой части чемпионата Франции по версии болельщиков.29-летний футболист набрал 69% голосов.
Soccer.ru 14:53
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
RT на русском 09:39
Хоккей

Хождение по грани: выйдут ли наши хоккеисты из группы МЧМ

Не исключено, что подопечные Валерия Брагина займут одно из первых мест, получив в плей-офф относительно комфортный календарь.
Известия 16:00
Шоу-бизнес

У сына Елены Яковлевой перекосило лицо после сведения тату

Например, после последнего посещения косметолога, который обработал лазером Денису зону подбородка, у парня отекло и перекосило лицо, что считается допустимым.
Uznayvse.ru 28 декабря в 08:57
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли при пожаре в частном доме

РИА Новости 13:41
Политика

Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

Газета.Ru 11:33
Футбол

Роналду стал лучшим футболистом 2019-го по версии Globe Soccer Awards

Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", получил престижную награду за выдающиеся достижения в футболе Globe Soccer Awards в 2019 году.
VSE42.RU вчера в 21:29
Происшествия

В Челябинской области взорвалась АЗС

В городе Сатка Челябинской области произошел взрыв газовой автозаправочной станции. Об этом в социальных сетях сообщают жители города.
Новая газета 12:41
Религия

В РПЦ разъяснили изменение правил крещения детей

Заместитель главы синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион рассказал, для чего в правила крещения детей были внесены изменения, а также разъяснил отдельные моменты этого нововведения.
Московский Комсомолец 15:39
Здоровье

Роспотребнадзор: 78% школьников употребляют фастфуд и газировку

Порядка 78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Activityedu.ru 08:29
Общество

МИД РФ устроит вечеринку в стиле «Великого Гэтсби»

Газета.Ru 09:40
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Вести.Ru 05:11
Происшествия

КамАЗ насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье

Lenta.ru 07:44
Армия и оружие

Гутерреш и Помпео обсудили удары США по объектам ополчения в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили удары американских ВВС по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке.
RT на русском 17:38
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
РИА Новости 11:12
Общество

В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе

В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
Радио Комсомольская правда 10:47
Гаджеты

В Россию пришел смартфон с NFC и огромным экраном за 7990 рублей

На российском рынке стартовали продажи смартфона Digma Citi 653, главной особенностью которого стало наличие модуля NFC и большой 6,53-дюймовый экран.
Российская газета 11:15
Армия и оружие

Fronda (Польша): сколько тратит Россия на армию и вооружения? (fronda.pl)

В первую очередь следует опровергнуть тезис о том, что Россия сокращает расходы на сферу безопасности.
ИноСМИ 16:20
Как работают Яндекс.Новости?
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