Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЗадержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ. В спецслужбе отметили, что у подозреваемых изъяли улики, подтверждающие обвинение.
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с чего всё началось

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге в новогодние праздники

Сотрудники ФСБ России после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
ТАССвчера в 11:41

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Что произошло за день: понедельник, 30 декабря

Интерфакс12:40

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

РИА Новости04:50

ФСБ: Задержаны двое россиян, которые готовили новогодние теракты в Петербурге. Информацию передали США

Фонтанка.Рувчера в 11:34

Задержанные за подготовку терактов в Петербурге дают признательные показания

78.ru03:18

Двое задержанных за подготовку терактов в Петербурге дают признательные показания

ТАСС03:00

ФСБ задержала двух россиян, готовивших в Петербурге теракт на Новый год

Петербургский дневниквчера в 11:45

Задержанные за подготовку теракта в Петербурге дают признательные показания

Телеканал Санкт-Петербург03:25
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Общество

Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
Газета.Ru 19:43
Политика

Послы России и США обсудили перспективы развития отношений двух стран

Посол России в США Анатолий Антонов и американский посол в РФ Джон Салливан обсудили перспективы развития отношений двух стран.
Известия 17:50
Армия и оружие

Помпео объяснил авиаудары США в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщилПомпео на странице в Twitter.
РБК 20:33
Фигурное катание

Алина Загитова встретит Новый год с семьей в Москве

Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
ИА Удмуртия 07:08
Политика

«Газпром» и Киев подписали мировое соглашение ради транзита газа

Москва и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, сообщил замминистра юстиции Украины Иван Лещина в Facebook.
Газета.Ru 08:13
Политика

Помпео анонсировал визиты в Казахстан, Белоруссию и на Украину

RT на русском 07:42
Гаджеты

Новый Core i3 будет копией старого i7

Несколько дней назад в базе UserBenchmark обнаружилась информация о грядущем процессоре Intel Core i3-1030.
The GEEK 28 декабря в 15:19
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
RT на русском 09:39
Экономика

«Спортмастер» купил датские магазины Sportmaster и Rezet Sneaker Store

Ltd (головная компания ритейлера "Спортмастер" со штаб-квартирой в Сингапуре) приобрела датскую Sport Nordic Holding ApS, управляющую сетями магазинов Sportmaster и Rezet Sneaker Store.
Интерфакс 03:11
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Infox.ru 12:32
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru вчера в 07:48
Общество

В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе

В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
Радио Комсомольская правда 10:47
Авто

Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей

110km.ru 06:31
Здоровье

У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес

Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Новый День 10:25
Театры

Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»

Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Вечерняя Москва 02:22
Общество

Власти планируют реорганизовать кризисный лесхоз Иркутской области

Исполняющий обязанности зампреда правительства Иркутской области Теймур Магомедов на совещании 30 декабря предложил реорганизовать кризисный лесхоз региона в 2020 году.
ИрСити 03:55
Происшествия

Шесть человек пострадали в аварии с трамваем на севере Москвы

Шесть человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении грузовика с трамваем на севере Москвы.
РБК 14:00
Хоккей

Панарин впервые примет участие в Матче звезд НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин приглашен на Матч всех звезд НХЛ. Россиянин впервые примет участие в этом мероприятии.
Спорт-Экспресс 15:12
Происшествия

В Горно-Алтайске задержан председатель городской контрольно-счетной палаты

Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Алтай задержали председателя контрольно-счетной палаты Горно-Алтайска Виктора Сорокина.
Новости Горного Алтая 06:12
Общество

Ученые допустили резкое похолодание в Европе в течение ста лет

РБК 19:14
Общество

Путин одобрил возврат части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заемщику будет возвращаться часть страховой премии при досрочном погашении кредита.
Lenta.ru вчера в 06:32
Кино

Греф порассуждал о будущем кино

Lenta.ru 00:04
Политика

Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа

Украина и Россия подписали контракт на транзит газа по украинской ГТС на пять лет, рассчитывает получить за это период доход минимум в 7 миллиардов долларов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 16:50
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
RT на русском 10:47
Происшествия

В Румынии врачи во время операции подожгли больную раком пациентку

Актуальные Новости 12:49
Гаджеты

Представлены новые умные смарт-часы Xiaomi Watch Color

Представлены умные смарт-часы Xiaomi Watch Color, купить которые можно будет с 3 января.
МонаВиста 12:05
Энергетика

СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину

Москва и Киев согласовали тексты контрактов на транзит газа, однако Словакия отказывается принимать газ в предлагаемой конфигурации участников.
Евразия Daily 14:26
Здоровье

Врачи перечислили пять правил питания за новогодним столом

Диетологи, врачи и рестораторы рассказали, что сделать, чтобы пережить застолье без последствий.
ФедералПресс 04:12
Происшествия

В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу

РИА Новости 03:14
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях

Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Газета.Ru 05:52
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