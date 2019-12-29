Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЗадержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ. В спецслужбе отметили, что у подозреваемых изъяли улики, подтверждающие обвинение.
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с чего всё началось

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге в новогодние праздники

Сотрудники ФСБ России после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
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Задержанные за подготовку терактов в Петербурге дают признательные показания

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Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

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ФСБ задержала двух россиян, готовивших в Петербурге теракт на Новый год

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ФСБ: Задержаны двое россиян, которые готовили новогодние теракты в Петербурге. Информацию передали США

Фонтанка.Рувчера в 11:34
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