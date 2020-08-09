Задержанные и раненые появились на акции протеста в Минске
Смотрите также
Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
Гендиректор «Локомотива» отказался уходить со своего поста
Стрельба по протестующим в Минске попала на видео
Валерий Сюткин в возрасте 62 лет стал отцом в четвертый раз
В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу
Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью
Пентагон объяснил перегруппировку войск в Европе продвижением к России
Работающим удаленно россиянам захотели выплачивать северные надбавки
В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
«Барселона» обыграла «Наполи» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Россия восстановила рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан
Силовики начали применять водометы против протестующих в Минске
Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске
Стрельба по протестующим в Минске попала на видео
В Белоруссии после закрытия участков начались протесты и столкновения
МВД Белоруссии заявило о контроле ситуации с протестами в Минске
Стрельба по протестующим в Минске попала на видео
Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью
Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России
Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах
В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу
Работающим удаленно россиянам захотели выплачивать северные надбавки
Трамп опроверг намерение добавить себя на барельеф на горе Рашмор
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
Россия восстановила рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан
В Совбезе России оценили деятельность экс-главы «Белых касок»
В белорусской столице после закрытия избирательных участков началась акция протеста. РИА Новости сообщает о протестующих на площади Победы в Минске. Они зажигают файеры и бросают в сторону милиции.В источнике
С чего всё началось
Сотрудники ОМОН применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих против первых результатов выборов президента в Минске, передает
агентство Sputnik Беларусь.
Подробнее о событии