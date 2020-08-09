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Псковская Лента Новостей
Псковская Лента Новостей

Задержанные и раненые появились на акции протеста в Минске

В белорусской столице после закрытия избирательных участков началась акция протеста. РИА Новости сообщает о протестующих на площади Победы в Минске. Они зажигают файеры и бросают в сторону милиции.В источнике
С чего всё началось
Сотрудники ОМОН применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих против первых результатов выборов президента в Минске, передает
 агентство Sputnik Беларусь.
РБКвчера в 16:28
Подробнее о событии
RT на русском

Протесты после выборов в Белоруссии

RT на русском19:23
РБК

СМИ сообщили о применении слезоточивого газа на протестах в Минске

РБКвчера в 16:28
РИА Новости

Милиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ в Минске

РИА Новостивчера в 16:56
Известия

В Минске милиция применила светошумовые гранаты против протестующих

Известиявчера в 15:58
Интерфакс

В Минске начались стычки с ОМОНом

Интерфаксвчера в 15:57
Lenta.ru

Против демонстрантов в городах Белоруссии применили газ

Lenta.ruвчера в 16:15
Коммерсантъ

В Минске милиция применила слезоточивый газ

Коммерсантъвчера в 16:22

Раскрыто слабое место стран Балтии в случае войны с Россией

Петр Шиманский, аналитик из Польши, сообщил о том, что наиболее уязвимым местом прибалтийских стран в возможной войне с РФ являются значительные просчеты в противовоздушной обороне средней дальности.
Раскрыто слабое место стран Балтии в случае войны с Россией
Discover24вчера в 08:27
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Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
Интерфаксвчера в 14:00
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МВД Белоруссии утверждает, что ситуация с многочисленными протестами находится под контролем

В ЦИКе Белоруссии утверждают, что на закрытых участках действующий президент Александр Лукашенко набрал 81% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская – 8%. Ночью Тихановская призвала силовиков остановить насилие в отношении граждан.
Эхо Москвы00:03

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новостивчера в 05:24
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