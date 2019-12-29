Происшествия

РБКРБКЗадержанные признались в подготовке терактов в Петербурге

Двое россиян, которые были задержаны по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге, дали признательные показания. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
Читать в источнике
Комментировать1431
с чего всё началось

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге в новогодние праздники

Сотрудники ФСБ России после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
ТАСС29 декабря в 11:41

Подробнее о событии

Что произошло за день: понедельник, 30 декабря

Интерфаксвчера в 12:40

Замруководителя движения «За безопасность»: Спецслужбы переходят на превентивный уровень работы

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 10:27

ФСБ задержала двух россиян, готовивших в Петербурге теракт на Новый год

Петербургский дневник29 декабря в 11:45

Задержанные за подготовку терактов в Петербурге дают признательные показания

78.ruвчера в 03:18

Двое задержанных за подготовку терактов в Петербурге дают признательные показания

ТАССвчера в 03:00

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

РИА Новостивчера в 04:50

ФСБ: Задержаны двое россиян, которые готовили новогодние теракты в Петербурге. Информацию передали США

Фонтанка.Ру29 декабря в 11:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:30, Ашберн
Здоровье

В Башкирии появятся восемь новых вертолетных площадок санавиации

Глава Минздрава Башкирии сообщил, что в 2019 году Корпорация развития республики сдала одну вертолетную площадку в Уфе — на территории республиканского клинического перинатального центра.
ProUfu.ru 00:25
Хоккей

Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года

Овечкин добавил, что очень тяжело быть капитаном команды и пропустить Матч звезд НХЛ.
Piter.tv 28 декабря в 03:45
Общество

Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Общество

Индекс салата «Мимоза» за год вырос на 3 процентных пункта

За год индекс салата «Мимоза» вырос на 3 процентных пункта. Об этом сообщает RT, со ссылкой на платформу фискальных данных «Такском».
Сусанин 01:20
Кино

Назван сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Новая лента станет началом сериала. В нём сюжет будет посвящён младшему сыну Гарри Поттера Альбусу Северусу.
News.ru 00:43
Политика

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости вчера в 16:18
Происшествия

В Китае распространилась пневмония неизвестного происхождения

Пневмония неизвестного происхождения выявлена в городе Ухань в китайской провинции Хубэй.
Известия 00:28
Экономика

Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»

Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 11:12
Происшествия

Годовщина трагедии: в Магнитогорске вспоминают жертв взрыва 31 декабря

Сегодня, 31 декабря, в Магнитогорске вспоминают жертв взрыва в жилом доме. Трагедия случилась ровно год назад.
ТК Звезда вчера в 21:42
Политика

Эксперт объяснил решение Allseas по «Северному потоку — 2» страхом

Allseas не хочет попасть в эпицентр политической борьбы в американском руководстве, а также решила дистанцироваться от геополитических раскладов вокруг "Северного потока — 2" и поставок российского газа в Европу.
РИА Новости вчера в 18:48
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 09:52
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Общество

Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии

Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон нарушил условия домашнего ареста и покинул территорию Японии из-за "политического преследования".
Российская газета 00:46
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Политика

Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль

20 лет назад, в полдень 31 декабря, президент Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке – и государство возглавил Владимир Путин.
Взгляд.ру 00:20
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Lenta.ru вчера в 06:28
Происшествия

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
Вести.Ru 01:11
Общество

«Яндекс» подал в суд на компанию «Афиша»

Иск против организации «Компания Афиша» подал «Яндекс» в суд по интеллектуальным правам. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
REGNUM вчера в 04:15
Происшествия

Мосгортранс назвал причину аварии с трамваем на севере Москвы

Авария с трамваем на севере Москвы произошла по вине водителя грузовика, говорится в сообщении «Мосгортранса» в Twitter.
РБК вчера в 16:27
Политика

Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Газета.Ru 01:18
Автоспорт

Квят стал лидером по количеству обгонов в сезоне-2019

Sport24.ru вчера в 07:45
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях

Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Газета.Ru вчера в 05:52
Космос

Первый зонд с Земли долетит до другой звезды через 16 тысяч лет

«Пионер-10» летит другим маршрутом, и первая звезда на его пути - Ross 248, расположенная в десяти световых годах в созвездии Андромеды.
Хайтек+ вчера в 08:14
Наука

Лишний вес может помочь в борьбе с некоторыми видами рака

Naked Science 28 декабря в 11:00
Футбол

Роналду стал футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий туринского «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду стал игроком года по версии Globe Soccer Awards.
ТК Звезда 29 декабря в 14:34
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Авто

В Турции разработали собственный автомобиль

Реджеп Тайип Эрдоган лично презентовал журналистам прототип первого автомобиля, разработанного в Турции.
Motor 28 декабря в 02:00
Фигурное катание

Тренер Арутюнян выступил за повышение возрастного ценза в фигурном катании

RT на русском вчера в 15:01
Армия и оружие

Стали известны возможности нового российского комплекса ПВО «Гибка-С»

Появилась информация о возможностях нового комплекса противовоздушной обороны "Гибка-С", созданного в России.
Российская газета 28 декабря в 05:05
Экономика

Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам

По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, пишет 31 декабря «РИА Новости».
Известия 01:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное