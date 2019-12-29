Происшествия
РБКЗадержанные признались в подготовке терактов в Петербурге
Двое россиян, которые были задержаны по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге, дали признательные показания. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
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с чего всё началось
Сотрудники ФСБ России после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.ТАСС29 декабря в 11:41
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Замруководителя движения «За безопасность»: Спецслужбы переходят на превентивный уровень работы
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 10:27
ФСБ задержала двух россиян, готовивших в Петербурге теракт на Новый год
Петербургский дневник29 декабря в 11:45
ФСБ: Задержаны двое россиян, которые готовили новогодние теракты в Петербурге. Информацию передали США
Фонтанка.Ру29 декабря в 11:34
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В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
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Происшествия
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем
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Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
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