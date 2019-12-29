Происшествия

РБКРБКЗадержанные признались в подготовке терактов в Петербурге

Двое россиян, которые были задержаны по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге, дали признательные показания. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
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с чего всё началось

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге в новогодние праздники

Сотрудники ФСБ России после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
ТАСС29 декабря в 11:41

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Что произошло за день: понедельник, 30 декабря

Интерфаксвчера в 12:40

Двое задержанных за подготовку терактов в Петербурге дают признательные показания

ТАССвчера в 03:00

Задержанные за подготовку теракта в Петербурге дают признательные показания

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 03:25

Задержанные за подготовку терактов в Петербурге дают признательные показания

78.ruвчера в 03:18

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

РИА Новостивчера в 04:50

ФСБ задержала двух россиян, готовивших в Петербурге теракт на Новый год

Петербургский дневник29 декабря в 11:45

ФСБ: Задержаны двое россиян, которые готовили новогодние теракты в Петербурге. Информацию передали США

Фонтанка.Ру29 декабря в 11:34
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Гаджеты

Новый Core i3 будет копией старого i7

Несколько дней назад в базе UserBenchmark обнаружилась информация о грядущем процессоре Intel Core i3-1030.
The GEEK 28 декабря в 15:19
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Общество

Карлос Гон подтвердил свой отъезд из Японии

Бывший глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подтвердил, что покинул Японию, и заявил, что спасался от политического преследования.
RT на русском вчера в 23:08
Авто

Бренд Haval привезёт в Индию три модели

Автопроизводитель намерен поставить на конвейер сразу три модели популярного китайского бренда. Это будут Haval 6, Haval 9 и Haval 4.
Car.ru вчера в 13:19
Шоу-бизнес

Ольга Бузова улетела отдыхать в Куршевель с возлюбленным

Ведущая и певица Ольга Бузова отправилась в отпуск не одна, а со своим новым возлюбленным Давидом.
66.ru вчера в 05:37
Политика

Подписан контракт на транзит российского газа через Украину

Результатом двусторонних переговоров в Вене стало подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину, сообщил 31 декабря журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.
REGNUM вчера в 17:53
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Политика

Стало известно, почему Путин не поздравил Зелинского с Новым годом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, в связи с чем президент РФ Владимир Путин не поздравил с Новым годом и Рождеством президента Украины Владимира Зелинского и главы Грузии Салоне Зурабишвили.
Национальная служба новостей вчера в 06:30
Кино

Atomic Tickets назвала ожидаемые фильмы 2020 года

Piter.tv 28 декабря в 08:53
Кино

Стало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере

РИА Новости вчера в 22:34
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5

Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Lenta.ru вчера в 22:37
Армия и оружие

Помпео обсудил с генсеком ООН удары США по объектам в Сирии и Ираке

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем удары по объектам шиитов в Сирии и Ираке.
Российская газета вчера в 18:40
Здоровье

В Китае распространяется неизвестная пневмония

Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
РИА Новости вчера в 22:28
Технологии

Российские учёные разработали модель Вселенной без «тёмной энергии»

REGNUM 28 декабря в 14:42
Политика

Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

ТАСС вчера в 23:04
Общество

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
РИА Новости вчера в 22:19
Транспорт

Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
Lenta.ru вчера в 21:16
Культура

Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
РИА Новости вчера в 16:54
Культура

Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст

Культуромания вчера в 07:20
Шоу-бизнес

Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк

После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Накануне.Ru 28 декабря в 05:59
Происшествия

Суд арестовал двух обвиняемых в планировании теракта в Петербурге

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Никиту Семенова и Георгия Чернышева по обвинению в участии в организации, которая запрещена в РФ.
Газета.Ru вчера в 16:11
Энергетика

В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину

Россия и Украина 31 декабря подписали пакет договоров по транзиту газа, в который вошло безотзывное мировое соглашение, заключенное между «Газпромом» и украинским Минюстом.
РБК вчера в 21:34
Гаджеты

Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro побили рекорд продаж сразу после анонса

Китайский производитель Oppo представил новые модели флагманов Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro всего пару дней назад назад, но они уже успели установить первый рекорд.
UfaTime.ru вчера в 10:01
Армия и оружие

В состав Черноморского флота вошел корабль «Ингушетия» с «Калибрами»

Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия», оснащенный универсальным ракетным комплексом «Калибр», вошел в состав Черноморского флота, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
РБК 28 декабря в 09:21
Хоккей

Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Газета.Ru вчера в 22:00
Здоровье

Тверской Роспотребнадзор рассказал о «грязных руках» на Новый год

В региональном Роспотребнадзоре рассказали тверитянам, как сделать новогодние каникулы не только радостными, но и безопасными.
Московский Комсомолец 28 декабря в 08:10
Политика

Ким Чен Ын потребовал принять меры для обеспечения безопасности КНДР

RT на русском 29 декабря в 19:31
Спорт

Ласицкене резко ответила на предложение ВФЛА

News.ru вчера в 18:45
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях

Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Газета.Ru вчера в 05:52
Музыка

Башкирские бабушки выиграли миллион от Тимати

ГТРК Башкортостан вчера в 11:17
Как работают Яндекс.Новости?
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