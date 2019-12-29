Сотрудники ФСБ России после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

с чего всё началось

Двое россиян, которые были задержаны по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге, дали признательные показания. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Задержанные признались в подготовке терактов в Петербурге

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