Происшествия
РБКЗадержанные признались в подготовке терактов в Петербурге
Двое россиян, которые были задержаны по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге, дали признательные показания. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
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с чего всё началось
Сотрудники ФСБ России после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.ТАСС29 декабря в 11:41
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Задержанные за подготовку теракта в Петербурге дают признательные показания
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 03:25
ФСБ задержала двух россиян, готовивших в Петербурге теракт на Новый год
Петербургский дневник29 декабря в 11:45
ФСБ: Задержаны двое россиян, которые готовили новогодние теракты в Петербурге. Информацию передали США
Фонтанка.Ру29 декабря в 11:34
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