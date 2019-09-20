В Находку прибыли задержанные северокорейские суда, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю. По его словам, суда находятся на рейде, рыбаки пока останутся на их борту.

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Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, пока прибывшие рыбаки будут находиться на судах.

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