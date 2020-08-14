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RT на русском
RT на русском

Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: пятница, 14 августа

Интерфакс13:46
Коммерсантъ

Минск передал Москве 32 задержанных россиянина

Коммерсантъ13:06
RT на русском

Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

RT на русском12:49
РИА Новости

Минск передал Москве 32 задержанных россиян

РИА Новости13:28
Lenta.ru

Стало известно ближайшее будущее вернувшихся из Белоруссии в Россию бойцов ЧВК

Lenta.ru13:22
РБК

Один из задержанных «боевиков ЧВК» остался в Белоруссии

РБК13:13
ТАСС

Задержанные в Белоруссии россияне вернулись в Россию наземным маршрутом

ТАСС13:06

Летальность коронавируса в Москве с начала эпидемии составила 2,4-4,9%

"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,4%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, [или] 4,9%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении.
ТАСС13:28
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Цепкало заявил о возможности Лукашенко баллотироваться на перевыборах

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил в эфире «Эха Москвы», что если действующий глава республики Александр Лукашенко согласится провести новые выборы, то сможет полгода оставаться «уходящим президентом», а затем принять участие в новых выборах.
РБК13:12

Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на оператора колл-центра Сбербанка сообщали, что клиентам будут поступать только пароли для оплаты на сайте и регистрации в сервисе «Сбербанк онлайн», а уведомления о переводе войдут в платный пакет.
Коммерсантъ10:18
2,5K

Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается приверженной "ядерной сделке" по Ирану и предложил провести онлайн-встречу глав государств - постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана, чтобы избежать эскалации конфликта.
Газета.Ru12:45
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