Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина
Смотрите также
Лукашенко призвал белорусов не высовываться на улицы
Министры стран ЕС договорились ввести санкции против Белоруссии
В Минске тысячи протестующих вышли к Дому правительства
Создатели «Аватара 2» показали биолабораторию землян на Пандоре
Валентина Легкоступова скончалась в Москве
ЦБ представил варианты тестов для розничных инвесторов на бирже
Бюджетный смартфон Realme C12 получил АКБ на 6000 мАч
Летальность коронавируса в Москве с начала эпидемии составила 2,4-4,9%
Минобороны предложило засекретить служебную информацию об обороне
Путин заявил о снижении темпов ввода жилья в РФ на 11%
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах
Опрос показал недоверие медиков к российской вакцине от коронавируса
Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Авербух рассказал о новом сезоне «Ледникового периода»
Лукашенко попросил не избивать упавших и лежащих протестующих
Украина запросила выдачу 28 задержанных под Минском граждан России
Задержанные в Белоруссии россияне могут вернуться в РФ до конца недели
Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Лукашенко призвал белорусов не высовываться на улицы
В Минске тысячи протестующих вышли к Дому правительства
Валентина Легкоступова скончалась в Москве
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах
Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей
ЦИК Белоруссии объявила окончательные итоги выборов
Александр Лукашенко опроверг информацию о своем бегстве из страны
«Уфа» победила тульский «Арсенал» в матче РПЛ
Соперница Лукашенко призвала к пересчету голосов на выборах
В российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года
США направят на переговоры с Россией «высокопоставленную делегацию»
«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.В источнике
Подробнее о событии