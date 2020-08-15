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SNG.Today
SNG.Today

Задержанные в Белоруссии 32 бойца ЧВК отправлены в Россию

Напомним, что в отношении российских граждан белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по обвинению в подготовке теракта на территории Беларуси. Отряд состоявший из 33 бойцов, задержали 29 июля во время электоральной кампании президента РБ Александра Лукашенко.В источнике
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RT на русском

Минск передал Москве 32 задержанных россиянина

RT на русском18:40
ТАСС

Задержанные в Белоруссии россияне вернулись в Россию наземным маршрутом

ТАССвчера в 13:06
РИА Новости

Белоруссия передала РФ 32 задержанных россиянина

РИА Новостивчера в 13:28
Коммерсантъ

Минск передал Москве 32 задержанных россиянина

Коммерсантъвчера в 13:06
Интерфакс

Что произошло за день: пятница, 14 августа

Интерфаксвчера в 13:46
РБК

Один из задержанных «боевиков ЧВК» остался в Белоруссии

РБКвчера в 13:13
Ёлдаш

32 «вагнеровцев» вернулись в Россию

Ёлдашвчера в 13:38
КП - Беларусь

Генпрокуратура РФ: Задержанные 29 июля под Минском российские граждане, вернулись на родину

КП - Беларусьвчера в 13:49

Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направились на акцию протеста в центр города после того, как премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отказался обсуждать с ними условия прекращения забастовки, сообщает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 09:28
2K

Зеленский прокомментировал передачу Минском задержанных россиян Москве

Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым решение властей Белоруссии о передаче России 32 задержанных граждан и заявил, что последствия данного решения могут быть трагичными.
РИА Новости03:19
27

Двух депутатов Европарламента не пустили в Белоруссию

Главе делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией Роберту Бедроню и докладчику ЕП по Белоруссии депутату Пятрасу Ауштрявичюсу в пятницу, 14 августа, было отказано во въезде на территорию республики.
Газета.Ru00:18
19

Министра здравоохранения Костина призывают отправить в отставку за модернизацию. Мнение самого чиновника

В интернете создана петиция с призывом к губернатору Саратовской области Валерию Радаеву отправить в отставку министра здравоохранения Олега Костина за то, что он проводит модернизацию медицины области.
Четвертая Властьвчера в 10:15
1

Срочникам сократят выходное пособие при увольнении в два раза

Правительство Российской Федерации постановлением от 13 июля 2020 года установило размеры месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими должностями военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, в 2 тысячи рублей.
РИА Новостивчера в 12:26
5

Суд арестовал предполагаемого «вора в законе» Исмаилова

Преображенский суд столицы арестовал предполагаемого криминального авторитета Рашада Магомеда оглы Исмаилова по делу о занятии высшего положения в преступной организации, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
РАПСИвчера в 10:12
16

Доходы Володина за год выросли на 28,5 млн рублей

В пользовании госпожи Матвиенко — служебная дача площадью 730 кв. м и земли населенных пунктов общей площадью 5493 кв. м. Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев заработал за 2019 год 2,35 млрд руб. Это наибольший годовой доход, задекларированный депутатом Госдумы по итогам минувшего года.
Коммерсантъвчера в 13:07
3

ЕС предложит Минску помощь в налаживании диалога с оппозицией

«Евросоюз представит белорусским властям предложение поддержки в налаживании и облегчении диалога между политическими властями, оппозицией и обществом в целом с целью разрешения текущего кризиса», — говорится в заявлении.
RT на русскомвчера в 16:57
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