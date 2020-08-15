Задержанные в Белоруссии 32 бойца ЧВК отправлены в Россию
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Напомним, что в отношении российских граждан белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по обвинению в подготовке теракта на территории Беларуси. Отряд состоявший из 33 бойцов, задержали 29 июля во время электоральной кампании президента РБ Александра Лукашенко.В источнике
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Генпрокуратура РФ: Задержанные 29 июля под Минском российские граждане, вернулись на родину
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