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Российская газета
Российская газета

Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину

"Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь", - сообщили в Генпрокуратуре, подчеркнув, что передача задержанных граждан прошла в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и РБ, а также в тесном взаимодействии органов прокуратуры двух стран.В источнике
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Известия

Белоруссия передала России 32 из 33 задержанных россиян

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Вести.Ru

32 задержанных в Белоруссии россиянина вернулись на родину. Новости на «России 24»

Вести.Ruвчера в 12:50
Коммерсантъ

Минск передал Москве 32 задержанных россиянина

Коммерсантъвчера в 13:06
Интерфакс

Что произошло за день: пятница, 14 августа

Интерфаксвчера в 13:46
РБК

Один из задержанных «боевиков ЧВК» остался в Белоруссии

РБКвчера в 13:13
ТАСС

Задержанные в Белоруссии россияне вернулись в Россию наземным маршрутом

ТАССвчера в 13:06
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Задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись на родину

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Генпрокуратура РФ: Задержанные 29 июля под Минском российские граждане, вернулись на родину

КП - Беларусьвчера в 13:49

«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
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МВД Белоруссии уточнило позицию об издевательствах над задержанными

Заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков, который ранее заявил об отсутствии сведений об избиениях и издевательствах, уточнил свою позицию, как сообщает белорусская служба «Радио Свобода».
Общественная служба новостейвчера в 10:36
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Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала свое обращение от 11 августа в кабинете председателя Центризизбиркома (ЦИК) республики Лидии Ермошиной, подтвердила глава ЦИК в интервью «Комсомольской правде в Белоруссии».
Коммерсантъвчера в 16:37
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В Минпросвещения рассказали об основаниях для изъятия детей из семьи

Ранее глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников рассказал, что в Госдуму был внесен законопроект о возможности внесудебного изъятия детей из семьи только в крайних случаях.
Lenta.ru22:21
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
Известия18:48
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Украинские военные во время перемирия начали наступление в Донбассе

Вооруженные формирования Украины во время перемирия продвигаются в Донбассе к линии разделения, проводя инженерную разведку, обеспечивая инженерные коммуникации и связь далеко за местами своей дислокации.
МонаВиставчера в 10:26

Украинского священника высадили из автобуса за слова о «российской попсе»

"Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой", - написал Винник.
Газета.Ru21:21
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