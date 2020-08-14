Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину
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"Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь", - сообщили в Генпрокуратуре, подчеркнув, что передача задержанных граждан прошла в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и РБ, а также в тесном взаимодействии органов прокуратуры двух стран.В источнике
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32 задержанных в Белоруссии россиянина вернулись на родину. Новости на «России 24»
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