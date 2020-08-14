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РИА Новости
РИА Новости

Задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись на родину

Тридцать два россиянина, ранее задержанные в Белоруссии, вернулись в Россию, сообщили в Генеральной прокуратуре. В ведомстве подчеркнули, что еще один из задержанных, помимо российского, имеет также белорусское гражданство, поэтому он остался в республике.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: пятница, 14 августа

Интерфаксвчера в 13:46
РИА Новости

Задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись на родину

РИА Новости18:09
Ёлдаш

32 «вагнеровцев» вернулись в Россию

Ёлдашвчера в 13:38
Коммерсантъ

Минск передал Москве 32 задержанных россиянина

Коммерсантъвчера в 13:06
RT на русском

Минск передал Москве 32 задержанных россиянина

RT на русском18:40
ТАСС

Задержанные в Белоруссии россияне вернулись в Россию наземным маршрутом

ТАССвчера в 13:06
Вести.Ru

В Россию вернулись 32 задержанных в Белоруссии из 33

Вести.Ruвчера в 13:20
КП - Беларусь

Генпрокуратура РФ: Задержанные 29 июля под Минском российские граждане, вернулись на родину

КП - Беларусьвчера в 13:49

Истребители МиГ-29 уничтожили два турецких F-16, три комплекса ПВО и систему РЭБ

Турецкая сторона отказывается комментировать потерю своих истребителей, средств ПВО, РЭБ и прочего, однако, судя по спутниковым снимкам, истребители МиГ-29 действительно устроили бомбардировку военной авиабазы турецких сил и сил Правительства национального единства.
Avia.pro18:36
2

Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
19

Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъвчера в 03:21
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
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СК Белоруссии открыл уголовные дела о беспорядках в Брестской области

Управление Следственного комитета по Брестской области открыло уголовные дела по фактам массовых беспорядков, хулиганства и применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в Бресте и Пинске в ночь с 10 на 11 августа, передает пресс-служба СК республики.
Газета.Ru17:55
18

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
Известия18:48
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«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
87

Экспресс на японский футбол принес клиенту БК ₽2,1 млн со ставки в ₽1,5 тыс

Беттор поставил ₽1,5 тыс. на экспресс из двух матчей второго дивизиона Джей-лиги, в которых «Монтедио Ямагата» принимал команду «Киото Санга», а «Цвайген Канадзава» сыграл с «Эхимэ».
Bookmaker-ratings.ru12 августа в 05:20