Задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись на родину
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Тридцать два россиянина, ранее задержанные в Белоруссии, вернулись в Россию, сообщили в Генеральной прокуратуре. В ведомстве подчеркнули, что еще один из задержанных, помимо российского, имеет также белорусское гражданство, поэтому он остался в республике.В источнике
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Генпрокуратура РФ: Задержанные 29 июля под Минском российские граждане, вернулись на родину
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