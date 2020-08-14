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РИА Новости
РИА Новости

Задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись на родину

Задержание россиян в Белоруссии Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Республики Беларусь заявили, что они ‒ якобы бойцы частной военной компании и находились в стране для подготовки массовых беспорядков.В источнике
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RT на русском

Минск передал Москве 32 задержанных россиянина

RT на русском18:40
Вести.Ru

В Россию вернулись 32 задержанных в Белоруссии из 33

Вести.Ruвчера в 13:20
Znak.com

Задержанных в Белоруссии «вагнеровцев» вернули в Россию

Znak.comвчера в 15:24
Интерфакс

Что произошло за день: пятница, 14 августа

Интерфаксвчера в 13:46
РБК

Один из задержанных «боевиков ЧВК» остался в Белоруссии

РБКвчера в 13:13
ТАСС

Задержанные в Белоруссии россияне вернулись в Россию наземным маршрутом

ТАССвчера в 13:06
РИА Новости

Задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись на родину

РИА Новости18:09

Сотрудники корейской сети ресторанов Lotteria заразились коронавирусом

Заражение новым коронавирусом диагностировано у сотрудников сети ресторанов быстрого питания Lotteria в Южной Корее, 13 августа сообщает южнокорейский портал KBS со ссылкой на Корейский центр контроля и профилактики заболеваний.
ИА Красная Весна13 августа в 05:18

Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направились на акцию протеста в центр города после того, как премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отказался обсуждать с ними условия прекращения забастовки, сообщает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 09:28
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Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

Вашингтон, 15 августа 2020, 09:28 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что его страна потерпела неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран.
REGNUM02:28
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