Задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись на родину
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Задержание россиян в Белоруссии Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Республики Беларусь заявили, что они ‒ якобы бойцы частной военной компании и находились в стране для подготовки массовых беспорядков.В источнике
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